【人事異動】元Googleエンジニア採用のスペシャリスト、ジョーダン・ジャジョーラがZooKeep株式会社のHead of Productに就任

ZooKeep株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：Casey Abel、以下「ZooKeep」）は、2025年9月1日付で、ジョーダン・ジャジョーラ（Jordan Jarjoura）を Head of Product に任命したことをお知らせいたします。



就任の背景

ジョーダンは、ZooKeepの創業当初からATS（採用管理システム）の監修役として製品開発に深く関わり、日本市場における採用課題の解決に向けた戦略立案とプロダクト設計を支援してきました。

この度、ZooKeepが構築するTalent Acquisitionプラットフォームの無限の可能性を確信し、正式にリーダーシップチームの一員として参画することを決断しました。

ジョーダン・ジャジョーラ（英語：Jordan Jarjoura）ジョーダン・ジャジョーラのコメント

ZooKeepの構築しているプラットフォームには、日本だけでなくアジア全体の採用市場を変革する力があると、創業当初から感じていました。

単なる管理ツールではなく、採用組織の能力そのものを高める"Talent Acquisition Platformを実現する。

そのビジョンを本格的に推進できることを嬉しく思います。



ジョーダン・ジャジョーラ プロフィール

【経歴】

Meshd株式会社 / ZooKeepグループ会社（2022 - 2025）： RPO（採用代行）事業を通じて、トヨタ関連企業「Woven by Toyota」をはじめとする大手企業の採用組織構築を支援。

Google Japan（2014 - 2021年）： 日本・韓国地域のエンジニア採用を統括。モバイルアプリ黎明期における日英バイリンガルiOSエンジニアの採用など、高難度ミッションを成功に導く。COVID-19パンデミック時には、グローバルタスクフォースのメンバーとして世界中のGoogle社員のビザ対応・採用継続を支援。

Square Enix / Crystal Dynamics（2011 - 2014年）： 『トゥームレイダー（英語：Tomb Raider）』などの開発スタジオにて採用・HR責任者を務め、ゲーム業界特有の専門人材採用を実現。



【専門領域】

グローバル規模での採用戦略立案・実行 オペレーション最適化（Kaizen哲学に基づく業務改善） 、採用テクノロジーの設計・導入定着化支援、日本市場における中途採用のダイレクトリクルートメント体制構築に向けた変革マネジメント。



【教育背景】

米国のケント州立大学（英語: Kent State University）にて統計学を専攻。在学中からオペレーション改善に強い関心を持ち、アルバイト先のレストランで製造業のKaizen哲学を応用し、食材コストを約30%削減した学生経験も。



参考ブログ記事：ジョーダン・ジャジョーラ社員インタビュー

https://www.zookeep.com/ja/blog/jordan-jarjoura-from-google-to-zookeep-jp



Head of Product就任による展開

ジョーダンのHead of Product就任により、ZooKeepは以下の領域でさらなる進化を目指します：

- 日本市場に最適化された次世代ATSの開発グローバル標準と日本特有の採用文化を融合させた、直感的で効率的なプロダクト設計を推進- 採用オペレーションの標準化と共通言語の確立世間の営業部門がSalesforceの「The Model」によって共通言語を得たように、採用領域にも標準化されたオペレーション言語を導入し、業界全体のリテラシー向上を目指す- データドリブンな採用組織の実現「活動量」ではなく「ビジネスへのインパクト」で語れる採用組織の構築を支援。明確なKPI設定とデータ分析基盤を提供。- AIと人間の最適な協働モデルの構築「AIは悪い採用習慣を置き換える」という考えのもと、自動化で雑務を削減し、リクルーターが人間関係構築・ストーリーテリング・課題解決に集中できる環境を実現。

CEO Casey Abelのコメント

「ジョーダンは創業当初から、ZooKeepのプロダクトビジョンを最も深く理解し、具体化してくれたパートナーです。彼が持つグローバル企業での豊富な経験と、日本市場への深い理解、そして何よりも『効率が成功を導く』という明確な哲学は、ZooKeepが目指す次世代のTalent Acquisition プラットフォームの実現に不可欠です。正式にリーダーシップチームに加わることで、私たちのミッションである『日本とアジアの採用市場の変革』が大きく加速すると確信しています。」

ZooKeepが目指す未来

ZooKeepは「People・Process・Platform」の3つの柱を軸に、企業の採用活動を根本から変革するコンサルティングサービスとテクノロジープラットフォームの提供を目指しています。