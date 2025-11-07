【採用担当者向け】最新トレンドを押さえて応募数アップへ！2025年12月の採用市況感をセミナーで解説

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太 、以下：天職市場）は、2025年11月13日(木) 12:00よりオンラインセミナー「ランチタイム解説 2025年12月の採用市況感 春に向けて採用シーズンはラストチャンス！？ 」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251113/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251113

人材採用を成功させるためには、採用市場の動向把握とタイムリーな施策が欠かせません。

当セミナーでは、採用市場データと求職者動向の情報を基に、直近の採用市況感をポイント解説します。

当日のプログラム

（1）直近の採用市場データ

（2）12月の採用市場動向

（3）採用市場のトピックス

主な取り扱いデータ

・厚生労働省「一般職業紹介状況」有効求人倍率、新規求職申込件数、新規求人数

・厚生労働省「毎月勤労統計調査」実質賃金

・doda「転職求人倍率レポート」転職求人倍率

・ジョブズリサーチセンター「アルバイト・パート募集時平均時給調査」

・日本銀行「全国企業短期経済観測調査」雇用人員判断D.I.

・帝国データバンク「景気動向調査」

さらに、今後の採用戦略を考えるうえでのヒントとして、採用市場の変化を示す注目トピックや動向の兆しもあわせてご紹介します。

開催概要

タイトル：ランチタイム解説 2025年12月の採用市況感 春に向けて採用シーズンはラストチャンス！？

開催日時：2025年11月13日(木) 12:00 ～ 12:30 ※10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251113/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251113

