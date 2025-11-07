【採用担当者向け】最新トレンドを押さえて応募数アップへ！2025年12月の採用市況感をセミナーで解説

写真拡大 (全3枚)

株式会社天職市場


「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太 、以下：天職市場）は、2025年11月13日(木) 12:00よりオンラインセミナー「ランチタイム解説　2025年12月の採用市況感　春に向けて採用シーズンはラストチャンス！？ 」を開催いたします。



詳細・お申込みはこちら :
https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251113/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251113

人材採用を成功させるためには、採用市場の動向把握とタイムリーな施策が欠かせません。
当セミナーでは、採用市場データと求職者動向の情報を基に、直近の採用市況感をポイント解説します。



当日のプログラム

（1）直近の採用市場データ
（2）12月の採用市場動向
（3）採用市場のトピックス



主な取り扱いデータ

・厚生労働省「一般職業紹介状況」有効求人倍率、新規求職申込件数、新規求人数


・厚生労働省「毎月勤労統計調査」実質賃金


・doda「転職求人倍率レポート」転職求人倍率


・ジョブズリサーチセンター「アルバイト・パート募集時平均時給調査」


・日本銀行「全国企業短期経済観測調査」雇用人員判断D.I.


・帝国データバンク「景気動向調査」



さらに、今後の採用戦略を考えるうえでのヒントとして、採用市場の変化を示す注目トピックや動向の兆しもあわせてご紹介します。



開催概要

タイトル：ランチタイム解説　2025年12月の採用市況感　春に向けて採用シーズンはラストチャンス！？


開催日時：2025年11月13日(木) 12:00 ～ 12:30　※10分前から入室可能


会場　　：オンライン開催


参加費用：無料


主催者　：株式会社天職市場


申込方法：下記URLよりお申込みください


https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251113/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251113(https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251113/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251113)



本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社天職市場 セミナー事務局


担当：櫻井


電話番号：0120-52-1049


お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc



主催企業





天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。

本社　　：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 33階
代表者　：春名 敬太
設立　　：2006年８月
資本金　：5,000万円
事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業
https://1049.co.jp/








「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。



代表者　　：創業者 神保 紀秀


創　業　　：2001年８月


売上高　　：1,251億円


資本金　　：6.4 億円


従業員数　：2,782名（派遣スタッフ除く）


拠点数　　：143拠点


※2025年３月31日時点 グループ合計


https://cam-com.inc/