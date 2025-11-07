ジョナサン・マルボーが「Forbes Business Council」メンバーに選出

Grand Alliance株式会社

Grand Alliance（本社：ニューヨーク州マンハッタン）の CEOジョナサン・マルボー（Jonathan Malveaux）が、世界的なビジネスリーダーによる招待制コミュニティ 「Forbes Business Council」 の新メンバーとして正式に承認されましたのでお知らせいたします。

Forbes Business Councilは、成功したビジネスリーダーや起業家のみが招待される限定コミュニティです。

ビジネス成長への貢献実績や個人的としての業績や受賞歴などが含まれる選考基準の元、審査委員会によって、豊富で多様な経験を評価され、この度新メンバーに選出されました。

ジョナサン・マルボーは今後、Forbes Business Councilのメンバーとして、世界的に著名なリーダーたちと非公開のフォーラムで意見交換や協働を行うほか、独自の知見に基づくリーダーシップに関する記事を発表します。またForbes Expert Panelsにおいても、他の業界リーダーとともにForbes.com(https://www.forbes.com/)上で自身のインサイトを共有してまいります。

■ジョナサン・マルボーコメント

「Forbes Business Councilに参加し、ビジネスとは単なる“規模”ではなく“目的”であることを理解するリーダーたちと肩を並べられることを光栄に思います。

私はリーダーシップにおいて“視点”が最も過小評価されている資産のひとつだと常々感じてきました。サウスブロンクスでの幼少期が、私の視点を早くから形づくりました。困難や不安を原動力に変え、逆境を規律とビジョンによって、力へと変える術を学びました。その考え方は、ウォール街から国際的な取締役会、そして世界的な影響を持つ企業の創設に至るまで私自身を導いてきました。

多様な視点を尊重し、国境を越えて協働し、意図を持ってリードするこのコミュニティに貢献できることを楽しみにしています。」

■ 略歴

ジョナサン・マルボーは、米国・日本・アジア・ヨーロッパにまたがる30年以上の経験を持つ、国際的な投資家・アドバイザー・起業家です。これまでに総額1,000億米ドルを超える国際取引を手掛け、Grand Allianceをはじめ、Grands Boulevard・DESAVO・ALTO USAなど複数の企業を共同創業しています。

また、日本においては小池百合子東京都知事に任命され、 東京都アンバサダーおよびアドバイザー として、日米の橋渡し役としても活躍しています。

■ Forbes Business Councilとは

Forbes Business Councilは、Forbes と Young Entrepreneur Council (YEC) によって運営される、世界各国の著名な経営者や起業家のための完全招待制ネットワークです。

メンバーは厳格な審査を経て選出されたリーダーたちで、ビジネスおよび個人の成長を加速させるために設計された特別なリソースやネットワーキングの機会、プラットフォームへのアクセスが提供されます。

Forbes Councilsの詳細については、https://councils.forbes.com(https://councils.forbes.com/) をご覧ください。

■ 会社概要会社名：Grand Alliance株式会社（日本法人）

所在地：東京都港区六本木6丁目1番20号 六本木電気ビル7F

代表者：ジョナサン・マルボー

Webサイト：https://www.grandalliance.co/?lang=jp

Email：info@grandalliance.co

