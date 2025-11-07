世界初の APOC3 を標的とした高脂血症向け遺伝子編集治療薬

CorrectSequence Therapeutics の CS-121、初のカイロミクロン血症患者への投与完了 安全性と有意な有効性を確認

上海、2025年11月7日 / PRNewswire / -- 2025年11月6日、中国・上海にて、重篤疾患の治療に向けた transformer Base Editing（tBE）技術を先駆的に開発する臨床段階のバイオテクノロジー企業 CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd.(Correctseq) は、APOC3 を標的とするベース編集療法 CS-121 に関する Investigator-Initiated Trial（IIT）の最初の患者への投与が無事完了し、患者が退院したことを発表した。本試験はカイロミクロン血症/高トリグリセリド血症を対象として行われている。

この患者は乳糜ミクロンド症と診断されており、長年にわたり空腹時トリグリセリド（TG）値が12.5 mmol/Lを超える状態が続き、急性膵炎を繰り返していた。CS-121 の用量漸増型 I IT において、低用量の単回投与後3日以内に、患者の空腹時TG値は大幅に低下し、有害事象は認められなかった。

これは、APOC3 を標的とした遺伝子編集治療による高脂血症の臨床治療が世界で初めて成功した事例である。



Picture: The world’s first patient of the gene-editing therapy targeting APOC3 (Correctseq’s CS-121) for hyperlipidemia (the 6th from the right) has successfully completed dosing and been discharged.



画像: APOC3 を標的とする遺伝子編集療法（Correctseq 社の CS-121）による高脂血症治療を受けた世界初の患者（右から 6 人目）は、投与を無事に完了し、退院した。

カイロミクロン血症は、血中のカイロミクロンが異常に高値となる代謝性疾患であり、脂質代謝の機能不全に関連し、極めて高い空腹時中性脂肪（TG）値を引き起こし、急性膵炎などの生命を脅かす合併症につながる可能性があります。これは、家族性カイロミクロン血症症候群（FCS）および多因子性カイロミクロン血症症候群（MCS）を含む、重度高トリグリセリド血症（sHTG）の中で最も重篤なサブタイプです。FCSは、リポタンパク質リパーゼ（LPL）遺伝子またはその他の主要な調節遺伝子における両アレル突然変異によって引き起こされる稀な常染色体劣性疾患であり、空腹時トリグリセリド（TG）が10 mmol/L（885 mg/dL）以上、世界的な有病率は10万人に1人～100万人に1人とされています。MCSは、遺伝的要因、生活習慣、または代謝性疾患の複雑な相互作用によって発症し、世界的な有病率は最大で600人に1人とされています。

現在のカイロミクロン血症の治療は主に、急性膵炎のリスク閾値（<5.7 mmol/L または 500 mg/dL）未満に空腹時トリグリセリド（TG）値を管理することを目的としています。しかし、既存のトリグリセリド低下薬では十分な効果が得られないことが多く、また超低脂肪食は長期的な継続が困難です。

科学的研究により、肝臓で産生される APOC3 タンパク質が、トリグリセリド（TG）調節において中心的な役割を果たすことが示されています。大規模な集団解析により、APOC3 の自然な機能喪失変異を有する個体は、有害な影響を受けることなく、TG値が有意に低いことが示されています。遺伝子編集技術の進歩により、APOC3 の発現を遺伝子レベルで治療的に調節して TG 値を低下させることが可能になりました。これは、カイロミクロン血症および高トリグリセリド血症に対する潜在的な治癒アプローチを提供するものです。

CS-121 は、Correctseq によるカイロミクロン血症および高トリグリセリド血症に対する初のin vivo 遺伝子編集治療であり、Correctseq の科学共同創業者によって独自に開発された高精度のベース編集システムである transformer Base Editor（tBE）に基づいています。静脈注射によって投与される tBE は、脂質ナノ粒子（LNP）を介して肝臓へ送達され、標的である APOC3遺伝子を正確に編集します。それは有益な自然のAPOC3機能喪失変異を模倣し、APOC3 の発現を抑制することで、血漿 TG 値を効果的に低下させます。疾患に遺伝子レベルでアプローチすることで、この治療は「一度の投与で、生涯にわたる効果」を実現することを目指しています。

CS-121 は次世代の tBE 技術を活用しており、DNA 二本鎖切断を伴わずに、単一塩基を正確に修復することが可能です。これにより、CRISPR に基づく遺伝子編集治療と比べて、より高い安全性を提供します。tBE は、DNA 二本鎖切断によって引き起こされる p53 活性化、染色体損傷、オフターゲット効果、肝毒性などの潜在的な安全性リスクを回避します。前臨床動物試験では、優れた安全性と長期的な有効性が示され、肝臓、肺、筋肉、脾臓、卵巣、心臓、腎臓など、さまざまな臓器においてオフターゲット編集は検出されませんでした。

初回投与患者である63歳男性は、2025年10月18日に単回の低用量静脈内投与を受けました。治療から3日以内に彼の空腹時TG値は大幅に低下し、治療後3日目に退院しました。これまでのところ、治療に関連する有害事象は確認されていません。

CS-121 の IIT の主任研究者は、First Affiliated Hospital of Anhui Medical UniversityのHuan Zhou教授とZhili Wu医師です。

Correctseq は、IND 臨床段階にある革新的なバイオテクノロジー企業であり、これまでにβサラセミアおよび鎌状赤血球症の患者数十名を治療することに成功した、ex vivo 遺伝子編集治療である CS-101 を開発した実績があります。同社は、初の in vivo 遺伝子編集治療である CS-121 の IND 臨床試験および商業化に向けた開発を進めており、カイロミクロン血症、高トリグリセリド血症、その他の代謝性疾患の患者に対して「一度の治療で生涯有効」を目指した治療の提供を目標としています。

謝辞：First Affiliated Hospital of Anhui Medical University、ShanghaiTech University、Shanghai Clinical Research・Trial Center。

