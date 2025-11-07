【松のや】松のやロースかつをより楽しめる！　「超厚切りロースかつ」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ専門店の「松のや」におきまして、2025年11月12日（水）午後3時より、「超厚切りロースかつ」を発売いたします。

■厚切りの熟成ポークをサクッと香ばしく。

定番の鬼おろしポン酢・味噌トッピングの他、盛合せ定食まで豊富にご用意。

松のやより、圧倒的な満足感を誇り、食べ応えを追求した「超厚切りロースかつ」が登場します。熟成チルドポークを使用し、特製生パン粉が際立つサクッと香ばしい松のや自慢の看板メニュー「ロースかつ」を、パワーアップしました。特製ソースも卓上にご用意しておりますので、お好みに合わせてお召し上がりいただけます。ロースかつのトッピングレギュラー陣「超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食」「超厚切り味噌ロースかつ定食」の他、唐揚げや海老フライとの盛合せ定食などバラエティ豊かにご用意しております。豚肉の旨味を豪快に味わうことができる「超厚切りロースかつ」の分厚い至福をご堪能ください。

商 品 名 超厚切りロースかつ定食 1,030円

超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食 1,130円

超厚切り味噌ロースかつ定食 1,130円

超厚切りロースかつ＆唐揚げ定食 1,290円

超厚切りロースかつ＆海老フライ（1尾）定食 1,290円

超厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食 1,570円

超厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食 1,490円

超厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食 1,970円

超厚切りロースかつ＆アジフライ定食 1,290円

超厚切りロースかつ＆カキフライ（2個）定食 1,290円

単品超厚切りロースかつ 730円

※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要です。

※株主優待券は「超厚切りロースかつ定食」「超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食」

「超厚切り味噌ロースかつ定食」にご使用いただけます。

発 売 日 2025年11月12日（水）午後3時～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや

※販売の有無は、店舗へ直接お問い合わせください。

▶▶おトク情報をチェック

◎とんかつ 松のや【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsu_noya

新メニューやサービス企画の開発エピソードが盛りだくさん。

何気なくツイートしたご要望が、全店で形になることも…

◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」

各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)

◎豊富なキャッシュレス決済に対応

キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)

◎店内のお召し上がりで「何杯でも」ライスおかわり無料！

松のやでは、一部店舗にて「ライスおかわり無料」サービスを実施しています。

国産米を使用した安全安心なごはんを、何杯でも！

対象店舗：https://bit.ly/3uh2Iqv(https://bit.ly/3uh2Iqv)