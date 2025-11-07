ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Philocoffea¤¬ÆÃÊÌ¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò´Æ½¤
¡Ö¥³ー¥Òー¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¬¤»¤È´¶Æ°¤ÇËþ¤¿¤¹¡×¤ò·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPhilocoffea¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇôÃ«Å¯¡Ë¤ÏÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÁÏÎ©15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËDip style¡ÚCHIBA JETS 15th Anniversary Blend 5¸ÄÆþ¡Û¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á¥¶¶¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Philocoffea¤Ï¡¢2021-22¥·ー¥º¥óÇ¯¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¶ìÆñ¤È¾¡Íø¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢¿¼Àù¤ê¤ÈÀõÀù¤ê¤Î2¤Ä¤ÎßäÀù¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ3Ï¢ÇÆ¤ä24Ï¢¾¡¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤Îµ°À×¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î15Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î°û¿©¥¨¥ê¥¢¤ÇÄó¶¡³«»Ï¡£PhilocoffeaÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2014Ç¯¤«¤éÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤òÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨Â³¤±¤¿À¾Â¼Ê¸ÃËÁª¼ê¤¬º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£Èà¤Î¹×¸¥¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ö¥ì¥ó¥É¤âÇ¯Æâ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥³ー¥Òー¡¢Dip style¡ÚCHIBA JETS 15th Anniversary Blend 5¸ÄÆþ¡Û
¢£CHIBAJETS 15th Anniversary Blend
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤·¤ÎÁÏÎ©15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Æ±¤¸Á¥¶¶¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Philocoffea¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³ー¥Òー¤ò´Æ½¤¡£Å·¹ÄÇÕ3Ï¢ÇÆ¤ä24Ï¢¾¡¤Ê¤É¤Î±É¸÷¤ÎÁ°¤ÎÅØÎÏ¤Î»þ´ü¤òÉ½¤¹¿¼Àù¤ê¤Î½Å¸ü´¶¤È¡¢º£¤ËÂ³¤¯¶¯¤µ¤òÉ½¤¹ÀõÀù¤ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥Èー¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢¸åÌ£¤Ë¤Ï¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¶ìÌ£¤È¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£Dip style¤Ï¡¢¤ªÅò¤È¥«¥Ã¥×¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ðºî¤ì¤ë¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥³ー¥Òー¡£¤´¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥³ー¥Òー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://philocoffea.com/¡¡¢¨11/8¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¢¥êー¥ÊÁ´ÂÎ¤ò¡È¶õ¹Á¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿À¤³¦´Ñ¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¹Ò¶õ·ô¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£Éõ¤òÀÚ¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤â¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¥³ー¥Òー
Éõ¤òÀÚ¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢Î¹¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Î¡ÖÅë¾è¥²ー¥È¤Ø¿Ê¤à¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛDip style¡ÊCHIBAJETS 15th Anniversary Blend ¡Ë
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û 1,620±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025 Ç¯ 11 ·î 8 Æü(ÅÚ)
¡ÚÈÎ¡¡Çä¡ÛPHILOCOFFEA¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¡¢PHILOCOFFEA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¥Ûー¥à¥²ー¥à²ñ¾ì¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
Philocoffea¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://philocoffea.com/
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡ÃB.LEAGUE¡ÊB¥êー¥°¡Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.bleague-shop.jp/cj/
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡Û¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤Ë¾Æ¤²Û»Ò¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¥Õ¥ëー¥Ä¥¿¥ë¥È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÈPHILOCOFFEA¤ÎÁÛ¤¤
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëB¥êー¥°½êÂ°¤ÎÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢2011Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏB1¥êー¥°Í¥¾¡¡Ê2020-21¡Ë¡¢Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡5²ó¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¥¹ー¥Ñー¥êー¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏB¥êー¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡ÊB¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¤Ø¤Î»²Æþ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥Áー¥à±¿±Ä¤ò·Ç¤²¡¢¡ØÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤·¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ç®¤¤¥×¥ìー¤È¥Áー¥à¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Á¥¶¶¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Philocoffea¤â¡¢¡Ø¥³ー¥Òー¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¬¤»¤È´¶Æ°¤ÇËþ¤¿¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢Æü¡¹¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë´î¤Ó¤ÈË¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡É¤È¡È´¶Æ°¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆÃÊÌ¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î³«È¯¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡HP¡§chibajets.jp
¢£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òÈ¯¿®¤¹¤ëPHILOCOFFEA
PHILOCOFFEA¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÆ¦¤òÇä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¥³ー¥Òー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎWORLD BREWERS CUP¤òÀ©¤·¤¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÇôÃ«Å¯¤òÂåÉ½¼èÄùÌò¤ËÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¸©Æâ¤Ë£³Å¹ÊÞ¡¢ÅìµþÉ½»²Æ»¤Ë1Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇôÃ«¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï16Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Ãø½ñ¤Ï³¤³°¤Ç¤â½ÐÈÇ¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢(¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È)¤Î¥³ー¥Òー¤Î´Æ½¤¤ä¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥³ー¥Òー¤Î¡Ê³ô¡Ë¥À¥¤¥ªー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÆÃÊÌ¤ÊàÝàêÂÎ¸³¤ò¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ¤ÊYouTubeÆ°²è¤â¸ø³«
PHILOCOFFEA¤ÎÂåÉ½¡¦ÇôÃ«Å¯¤ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¸¶Áª¼ê¡¢Æó¾åÁª¼ê¡¢¶â¶áÁª¼ê¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¸¶Áª¼ê¤È¡Ö¥Ð¥¹¥±ÂÐ·è¡×¡Ö¥³ー¥ÒーÂÐ·è¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨11·î21Æü¤´¤í¸ø³«Í½Äê
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¸ø¼°¡§http://www.youtube.com/@chibajets
ÇôÃ«Å¯¸ø¼°¡§https://www.youtube.com/@TetsuKasuya
PHILOCOFFEA¤ÎÂåÉ½¡¦ÇôÃ«Å¯¡¿World Brewers Cup 2016¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯
¢£ÇôÃ«Å¯¡¡¡ÊKasuya Tetsu¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2012Ç¯¡§1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯ÉÂ¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ë¥³ー¥Òー¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë
2013Ç¯¡§¥Ð¥ê¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤ë
2016Ç¯¡§World Brewers Cup 2016¤ËÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎÀ¤³¦À©ÇÆ¤òÃ£À®
2018 Ç¯¡§[PHILOCOFFEA¥·¥ã¥ÝーÁ¥¶¶Å¹]¥ªー¥×¥ó
2021Ç¯¡§[PHILOCOFFEA201] [PHILOCOFFEA¥×¥é¥Ã¥Ä½¬»ÖÌîÅ¹]¥ªー¥×¥ó
2025Ç¯¡§£³·î[PHILOCOFFEAÉ½»²Æ»Å¹]¥ªー¥×¥ó
¥¢¥¸¥¢¤äÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³ー¥Òー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Philocoffea¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò Philocoffea
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÇôÃ«Å¯
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©273-0005 ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔËÜÄ®2－3－29
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2017Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«²ÈßäÀù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤ÎÈÎÇä¡¦²·Çä¡¦¥«¥Õ¥§·Ð±Ä
½¾¶È°÷ ¡§25Ì¾ ¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë