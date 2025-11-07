“応援経済圏”が船橋を動かす！挑戦者と市民をつなぐ 地域×経済×応援の新しい交流モデル「船橋地域クラウド交流会」開催へ挑戦







株式会社MEGAホン

▲第1回船橋 地域クラウド交流会の様子（135名参加）





千葉県船橋市で、新しい地域活性の動きが始まっています。

「挑戦者を応援する文化」を根付かせたい。





そんな想いから誕生したのが、株式会社MEGAホン代表・クラファン支援のプロ 千葉陽平がオーガナイザーを務める『船橋 地域クラウド交流会』です。







▲当日の様子

地域の人々が挑戦者の夢を応援し、共に感動を分かち合う“応援経済圏”をつくる取り組みとして注目を集めています。





※撮影協力：株式会社富楽ファイン

■ 「夢を応援できる場をつくりたい」想いから始まった挑戦

「子どもの頃、夢を語れる人が羨ましかったんです。」

いつも夢がなく、やりたいことがある人、挑戦したいことがある人が輝いて見えてました。







▲当日の様子





起業して10年、数多くの挑戦者と関わる中で、自分の役割は“挑戦者を支える側”にあると気づきました。





そんなとき出会ったのが、サイボウズ株式会社の永岡 恵美子さん。

彼女が全国で展開する「地域クラウド交流会」の『起業家の応援を通じて地域を活性化する』という理念に深く共感し、「この仕組みがあれば、船橋でも挑戦者を応援できる」と確信しました。







▲左：千葉 陽平 右：永岡 恵美子 氏

「挑戦する人が輝く街にしたい！」

その一心で、永岡さんと出会って10分で、地域クラウド交流会を船橋に導入する決意を固めました。

■ わずか1か月半で実現した第1回開催までの道のり

第1回船橋地域クラウド交流会の準備期間は、わずか1か月半。

会場予約の都合で日程が前倒しとなり、寝る間も惜しんで準備を進めました。

「プレゼンターが見つからない」「理解を得るのが難しい」

幾多の壁に直面しながらも、地域の仲間の協力を得て、2025年7月10日、ついに第1回が実現。

当日は135名以上が参加し、会場は挑戦と応援の熱気に包まれました。







▲アイスブレイク 大人の本気のラジオ体操(船橋のゆるキャラも登場）

■ 会場に生まれた“感動の循環”







▲優勝発表の瞬間





プレゼンターから語られたのは、挑戦者たちのリアルな想い。

グランプリを受賞したのは、『おからの生ケーキ専門店 パティスリー・ティエラ』の金子あきこさん。







「体にやさしいスイーツを、船橋から世界に届けたい。」

その言葉に、会場中が共鳴し、涙ぐむ参加者も少なくありませんでした。

観客からは「応援することで自分も元気をもらった」という声、

スタッフからは「地域がひとつになる瞬間を感じた」という言葉が。

挑戦と応援が交わることで、“感動の循環”が生まれた瞬間でした。





そして、8月に開催された地域クラウド交流会全国グランプリにて、市長賞を受賞！

船橋から全国に想いが広がる機会を創ることができました！







■ 「売上の先にある感動を」挑戦を支える仕組みづくり

船橋市での地域クラウド交流会を通じて私が伝えたいのは「売り上げの先にある感動」です。





挑戦者が目標を達成する喜びや感動を共有できること。





そして挑戦によって生まれる商品やサービスが人々に喜びを与え、感動の循環を生み出していきたいと考えています。





感動の連鎖は、挑戦を続ける上での原動力になると信じています。





挑戦とは、必ずしも簡単なものではありません。成功するためには多くの努力と忍耐が必要です。





しかし、その挑戦の先にある感動を共有することで、挑戦者の力になりたい。

そして、地域全体でその感動を分かち合いたい。それが私の願いです。







▲交流タイム（投票所の様子）

■ 第2回は11月19日開催！船橋から全国へ“応援の輪”を







そして、2025年11月19日。

船橋商工会議所で第2回船橋地域クラウド交流会が開催されます。

今回のテーマは「つながる。広がる。うまれる。」





挑戦者によるプレゼンに加え、参加者同士がつながれる交流の時間も設け、“応援する人も主役になれる場”を提供します。







▲応援ボランティアの方の1分PRタイム

「挑戦する人も、応援する人も、誰もが主役になれる。そんな場所を船橋から広げていきたいです。」

挑戦は、まだ始まったばかりです。

■ 千葉 陽平 プロフィール







1985年千葉県佐倉市出身。株式会社MEGAホン代表取締役 団長

かつて銀座・原宿でカフェを運営し、集客に悩む中で自ら広報を学び、テレビ取材を通じて行列ができる人気店へ成長させる。





その経験から「広報PRの力があれば中小企業でも逆境を乗り越えられる」と確信し、2015年独立。2020年に株式会社MEGAホンを設立。





「挑戦者を全力応援」を理念に、クラウドファンディング支援とPR戦略の専門家として活動。





起業直後にはコロナ禍で月商3万円まで落ち込むも、挑戦を信じ続け、現在は全国で起業家・地域事業者のプロジェクトを数多く成功へ導きクラウドファンディング成功率93％を誇る。





挑戦する人と地域をつなぐ“応援経済圏”の構築を目指し、感動と共創の輪を広げている。

クラウドファンディングのご相談は公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

公式LINE：https://lin.ee/AVZWyNm( https://lin.ee/AVZWyNm )

■ あなたも挑戦者の応援に参加しませんか？

「誰かの挑戦を応援することが、自分の挑戦のきっかけになる」

次回11月19日、船橋でお会いしましょう。











船橋地域クラウド交流会（第2回）

日時：2025年11月19日(水) 18:30～20:30｜18:00～無料勉強会開催

場所：船橋商工会議所（千葉県船橋市本町1-10-10）

参加費：1,000円（投票権付き）

※事前申込不要

※イベントページ：https://www.facebook.com/events/1049989894012714/?active_tab=discussion( https://www.facebook.com/events/1049989894012714/?active_tab=discussion )

挑戦したい方も、応援したい方も大歓迎です。

あなたの一票が、誰かの未来を変える力になります。

※船橋市民以外もご参加可能です。











18:00～無料勉強会も開催します。





主催：船橋地域クラウド交流会実行委員会（運営主体：株式会社MEGAホン）

後援：千葉県・船橋市・船橋商工会議所・日本政策金融公庫船橋支店

協賛：サイボウズ株式会社

協力：笑顔のコミュニティー株式会社

お問い合わせ：公式LINEよりご質問ください。

公式LINE：https://lin.ee/xAJFrCu( https://lin.ee/xAJFrCu )

■ 株式会社MEGAホンについて

広報PR支援・クラウドファンディング支援を展開するコンサルティング企業です。

プロジェクト企画からPR戦略・メディア露出までを一貫して伴走し、地域に根ざした挑戦者の“想いを形にする”サポートを行っています。