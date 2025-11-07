IoT統合ソリューション市場、2023年45億ドル超から2032年550億ドル規模へ急拡大へ
2023年に約45億ドルと評価されたIoT統合ソリューション市場は、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）約31.6％で成長し、2032年には約550億ドル規模に到達すると予測されています。 この急速な成長は、ヘルスケア、製造、自動車、スマートホームといった多様な業界において、IoTデバイスの導入が進み、リアルタイムデータ活用や自動化、顧客体験の向上を目的とした統合ソリューションの需要が高まっていることに起因しています。クラウド、AI、5G、エッジコンピューティングの進展により、異種デバイス・システムをつなぐ“統合プラットフォーム”の必要性が一段と強まっています。
例えば、ある自動車メーカーが2024年に発表したコネクテッド・ビークル・アプリは、AIを活用して運転体験をパーソナライズするものであり、こうした動きがIoT統合サービスの重要性を浮き彫りにしています。 このように、多様な機器・ネットワーク・アプリケーションを一体化して活用する流れが、企業のデジタルトランスフォーメーション戦略において中核的な役割を果たすようになり、市場の拡大を後押ししています。
無料サンプル版はこちら: " https://www.snsinsider.com/sample-request/3530 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333748&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
サービス別分析
「デバイスおよびプラットフォーム管理」セグメントは、2023年時点で約30％の収益シェアを占め、市場を牽引しています。これは、接続された多数の機器を効率的に制御・監視し、異種システム間の通信や運用を最適化するためのプラットフォーム需要が高まっているためです。
一方、「システム設計・アーキテクチャ」セグメントは、2024-2032年にかけて最も高いCAGR（約34.6％）で成長すると見込まれており、これはIoT環境がより複雑化・大規模化するにつれて、柔軟性・拡張性に優れた構造設計が求められていることを反映しています。
アプリケーション別分析
2023年には「スマートビル／ホームオートメーション」セグメントが約26％の収益シェアを占め、住宅・商業施設におけるIoT活用が進んでいることが明らかです。自動化、リアルタイム監視、エネルギー最適化といった機能への投資が拡大しています。
一方、「スマートヘルスケア」セグメントは、2024-2032年にかけて約37.8％という高いCAGRで成長する見込みです。ウェアラブルデバイス、遠隔医療、リモートモニタリングなどが普及し、医療機関や患者双方におけるIoT統合の必要性が増しています。
エンドユース別分析
2023年には「製造・産業」セグメントが約23％の収益を占め、機器の遠隔監視、プロセス最適化、予知保全などにIoT統合ソリューションが多数導入されてきています。
しかし、2024-2032年の予測においては「ヘルスケア・ライフサイエンス」セグメントが約35.0％のCAGRで成長する見通しで、医療機関の運営改善、診断効率化、患者ケア強化においてIoT統合がますます重要な位置を占めるようになります。
地域分析
2023年時点では、北米が約39％と最大の収益シェアを占めています。これは、成熟した技術インフラ、高いIoT導入率、主要プレーヤーの本拠地であるなどの要因によるものです。
一方、アジア太平洋地域は2024-2032年にかけて約34.4％という最速成長率を示すと予測されています。中国、インド、日本などでの都市化・産業化の進展、スマートシティ投資の増加、製造業の自動化ニーズなどが背景にあります。今後、アジア太平洋はグローバル成長の主要な牽引地域となる可能性が高いとされています。
レポート全文はこちら: " https://www.snsinsider.com/reports/iot-integration-market-3530 "
競争環境
本市場では、世界各地の大手IT／コンサルティング企業がしのぎを削っています。主なプレーヤーとしては、TCS Limited、Wipro Limited、Atos SE、Accenture、Fujitsu Ltd.、Infosys Limited、Capgemini、HCL Technologies Limited、IBM、Cognizant、NTT Dataなどが挙げられます。
これら企業は、IoTプラットフォームの提供、エッジ・クラウド連携、AI活用、セキュリティ強化、業界特化型ソリューションなどに注力しており、市場シェアの獲得・維持を目的とした技術提携・買収・サービス拡張に積極的です。
配信元企業：SNS INSIDER PVT. LTD.
配信元企業：SNS INSIDER PVT. LTD.
