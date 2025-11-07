サイエンスコ、名誉あるBosch Global Supplier Awardを受賞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333739&id=bodyimage1】
ブリュッセル、2025年11月7日 - 先端材料と機能性化学品の世界的リーディングカンパニーであるサイエンスコは本日、2025 Bosch Global Supplier Awardの材料および部品部門において表彰を受けたことを発表しました。
この賞は、材料科学におけるイノベーション、卓越した事業運営、さらにBosch社との強固なパートナーシップを通じ、サイエンスコが強靭なサプライチェーンの構築に貢献したことを称えるものです。Bosch社は、世界約35,000社のサプライヤーの中から、品質、コスト、持続可能性、イノベーションの各分野において優れた成果を上げた49社を14か国から選出しました。
サイエンスコのCEOであるIlham Kadriは、「このような名誉ある賞を受賞できたことを大変光栄に思います。今回の受賞は、当社チームが持続可能性とパートナーシップの強化に真摯に取り組んできた成果の証といえます。サイエンスコでは、高機能材料のポテンシャルを改めて見直すことで、Bosch社をはじめとするお客様が、連携と科学の力によって持続可能性とパフォーマンスの目標を達成できるよう支援しています」と話しています。
Bosch社でサプライチェーンマネジメント責任者を務めるArne Flemming氏は、「Bosch Global Supplier Awardの受賞企業は、いずれも卓越した成果を示し、要求の厳しい市場環境において、Boschのイノベーション力と競争力の向上に貢献しています」と話しています。
2025 Bosch Global Supplier Awardのテーマである「Challenge accepted: resilient partnerships, sustainable future（新たな挑戦：強靭なパートナーシップと持続可能な未来）」は、グローバル市場において複雑化するさまざまな課題に対して、Bosch社とその世界的なサプライヤーのネットワークが連携することの重要性を示しています。
Bosch Global Supplier Awardについて
Bosch社は2年ごとに、世界中のサプライヤーの中から優れた企業を選出し、Bosch Global Supplier Awardを授与しています。本年度は「Challenge accepted: resilient partnerships, sustainable future」をテーマとし、特に厳しい環境下において優れた成果を生み出したコラボレーションを称えました。Bosch社は1987年以来、サプライヤーの卓越性を称えるため本賞を継続的に実施しており、業界内でも高く評価されています。
サイエンスコについて
サイエンスコは、人々の生活、仕事、旅行や遊びをより良くする画期的なソリューションを開発する科学企業です。アーネスト・ソルベイが1911年に設立した科学会議に始まり、現在、私たちは30か国に13,000人以上の従業員からなる多様性に富んだグローバルチームを擁し、優秀な人材を結集して、お客様の利益に向け科学とイノベーションの限界を押し広げるために取り組んでいます。
私たちのソリューションは、家庭用品、食品、消費財、航空機、自動車、バッテリー、スマートデバイス、医療用途で活用されている安全かつ環境に優しく、よりサステナブルな製品づくりに貢献しています。私たちは、イノベーションによって循環型経済の実現という大きな目標を追求し、人類を進歩させる画期的なテクノロジーを探求しています。
サイエンスコの詳細については、https://www.syensqo.com/ をご覧ください。
配信元企業：Syensqo SA
