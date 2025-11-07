高バリア×サステナブル EVOH樹脂市場、CAGR4.2%で拡大-環境対応型製品が新潮流に
エチレン - ビニルアルコール共重合体（略称：EVOH）は熱可塑性ポリマーである。EVOH樹脂は優れたガスバリア性を有し、三大バリア樹脂の一つである。EVOH樹脂は食品包装業界及び非食品包装業界に広く使用されている。
市場動態：食品・医薬から自動車まで広がる需要の裾野
市場の需要動態を俯瞰すると、EVOH樹脂は依然として食品包装用途が主力である。真空包装やレトルト食品において、酸素遮断性能が製品寿命の延長や輸送効率の向上に直結するため、食品メーカーにとって不可欠な素材となっている。同時に、医薬品包装分野でも採用が拡大しており、薬効の安定性を確保する観点からバリア素材としての信頼性が高く評価されている。また、自動車分野では燃料タンクや配管への利用が進み、環境規制の強化に対応する重要素材としての存在感を示している。近年はアジア太平洋地域を中心に食品加工業や医薬品産業が拡大しており、それに伴いEVOH樹脂の需要も着実に増加している。こうした需要の多様化は、市場の長期的な安定成長を裏付ける要素となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルEVOH樹脂市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/50893/evoh-resin）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.2%で、2031年までにグローバルEVOH樹脂市場規模は20.05億米ドルに達すると予測されている。
図. EVOH樹脂世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333684&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333684&id=bodyimage2】
図. 世界のEVOH樹脂市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界の発展特徴：寡占的な市場構造と高い技術参入障壁
EVOH樹脂産業の大きな特徴は、極めて寡占的な市場構造にある。LP Informationによれば、2024年時点で世界トップ3企業、すなわちKuraray、Mitsubishi Chemical、Chang Chun Petrochemicalが売上の約97.0%を占めており、他の追随を許さない支配的ポジションを確立している。こうした状況を支えるのは、長年にわたる研究開発投資と高度な製造技術である。EVOHの生産には高純度の原料と精密な共重合技術が求められ、製品の品質差が性能に直結するため、新規参入者にとって参入障壁は極めて高い。結果として、市場は大手企業の継続的な技術革新と生産能力の拡張によって進化を遂げてきた。さらに近年は、地域ごとに異なる環境規制やリサイクル法制が導入されており、各社はグローバル視点でサプライチェーンを最適化しながら、用途開発の幅を広げている。
今後の展望：環境対応と用途拡大による成長ポテンシャル
今後のEVOH樹脂市場は、環境対応と用途拡大の両輪によって成長を遂げると考えられる。まず、リサイクル適合性やバイオ由来原料との複合化といったサステナビリティ対応は、規制強化や消費者意識の変化を背景に企業が取り組むべき最重要課題である。これに応える形で、既存大手は環境配慮型製品の研究開発に力を注ぎ、顧客企業との共同開発を進めている。また、既存の食品・医薬分野に加え、電子材料や機能性フィルムといった新たな応用領域への展開も注目される。特に高機能包装材や高信頼性を求められる産業分野では、EVOHの特性が活かされる余地が大きい。市場は引き続き少数大手による寡占状態を維持する一方で、需要拡大の波に乗り、各社の成長戦略が競争の焦点となる。技術革新と市場多様化が相まって、EVOH樹脂は次世代産業素材としてさらなる存在感を高めるであろう。
市場動態：食品・医薬から自動車まで広がる需要の裾野
市場の需要動態を俯瞰すると、EVOH樹脂は依然として食品包装用途が主力である。真空包装やレトルト食品において、酸素遮断性能が製品寿命の延長や輸送効率の向上に直結するため、食品メーカーにとって不可欠な素材となっている。同時に、医薬品包装分野でも採用が拡大しており、薬効の安定性を確保する観点からバリア素材としての信頼性が高く評価されている。また、自動車分野では燃料タンクや配管への利用が進み、環境規制の強化に対応する重要素材としての存在感を示している。近年はアジア太平洋地域を中心に食品加工業や医薬品産業が拡大しており、それに伴いEVOH樹脂の需要も着実に増加している。こうした需要の多様化は、市場の長期的な安定成長を裏付ける要素となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルEVOH樹脂市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/50893/evoh-resin）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.2%で、2031年までにグローバルEVOH樹脂市場規模は20.05億米ドルに達すると予測されている。
図. EVOH樹脂世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333684&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333684&id=bodyimage2】
図. 世界のEVOH樹脂市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界の発展特徴：寡占的な市場構造と高い技術参入障壁
EVOH樹脂産業の大きな特徴は、極めて寡占的な市場構造にある。LP Informationによれば、2024年時点で世界トップ3企業、すなわちKuraray、Mitsubishi Chemical、Chang Chun Petrochemicalが売上の約97.0%を占めており、他の追随を許さない支配的ポジションを確立している。こうした状況を支えるのは、長年にわたる研究開発投資と高度な製造技術である。EVOHの生産には高純度の原料と精密な共重合技術が求められ、製品の品質差が性能に直結するため、新規参入者にとって参入障壁は極めて高い。結果として、市場は大手企業の継続的な技術革新と生産能力の拡張によって進化を遂げてきた。さらに近年は、地域ごとに異なる環境規制やリサイクル法制が導入されており、各社はグローバル視点でサプライチェーンを最適化しながら、用途開発の幅を広げている。
今後の展望：環境対応と用途拡大による成長ポテンシャル
今後のEVOH樹脂市場は、環境対応と用途拡大の両輪によって成長を遂げると考えられる。まず、リサイクル適合性やバイオ由来原料との複合化といったサステナビリティ対応は、規制強化や消費者意識の変化を背景に企業が取り組むべき最重要課題である。これに応える形で、既存大手は環境配慮型製品の研究開発に力を注ぎ、顧客企業との共同開発を進めている。また、既存の食品・医薬分野に加え、電子材料や機能性フィルムといった新たな応用領域への展開も注目される。特に高機能包装材や高信頼性を求められる産業分野では、EVOHの特性が活かされる余地が大きい。市場は引き続き少数大手による寡占状態を維持する一方で、需要拡大の波に乗り、各社の成長戦略が競争の焦点となる。技術革新と市場多様化が相まって、EVOH樹脂は次世代産業素材としてさらなる存在感を高めるであろう。