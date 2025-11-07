世界の凍結乾燥装置市場は、バイオ医薬品の拡大と食品保存の需要により、2033年までに50億米ドルを超えると予測されています。

世界の凍結乾燥装置市場は、バイオ医薬品の拡大と食品保存の需要により、2033年までに50億米ドルを超えると予測されています。