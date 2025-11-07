こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【出展情報：11/15】出前館、日本最大級の技術カンファレンス「Business Technology Conference Japan」にてスポンサーとして協賛
～ テクノロジー企業として、IT部門のさらなる発展と成長機会の創出を目指します ～
株式会社出前館は、2025年11月15日に開催されるビジネスを加速させる情報システムのためのカンファレンス「Business Technology Conference Japan」（主催：一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会、以下：BTCONJP）にシルバースポンサーとして協賛・ブース出展することをお知らせいたします。
◾️ BTCONJPについて
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
