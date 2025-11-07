【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.236】 11月20日（木）「選択肢が広がるフィットネス市場～店舗の多様化と来店動機の再定義～」ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.236「選択肢が広がるフィットネス市場～店舗の多様化と来店動機の再定義～」を11月20日にオンラインライブ配信いたします。
フィットネス施設市場では、マシンピラティスのスタジオ増加に加え、アミューズメント要素を備えた施設、AI搭載マシンや新しいコンテンツを取り入れる施設など、多様化が進んでいます。本セミナーでは、最新の施設数データと業態別動向、消費者アンケートをもとに来店動機の変化を分析し、フィットネス業界の現状と課題、そして今後の展望について、当社コンシューマー・マーケティングユニット 研究員 松尾 あさみがご説明させていただきます。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
14:30～15:20 「選択肢が広がるフィットネス市場～店舗の多様化と来店動機の再定義～」
1．フィットネス施設の市場概要
2．全国のフィットネス施設数（2025年8月時点）
3．業態別の動向・課題
4．消費者アンケート調査からみるフィットネス参加動向
5．フィットネス施設市場の展望～急増するピラティススタジオ～
15:20～15:30 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
コンシューマー・マーケティングユニット
研究員 松尾 あさみ
【開催要綱】
◆開催日時：2025年11月20日（木）14:30～15:30
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年11月19日（水）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1120_2.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333587&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
フィットネス施設市場では、マシンピラティスのスタジオ増加に加え、アミューズメント要素を備えた施設、AI搭載マシンや新しいコンテンツを取り入れる施設など、多様化が進んでいます。本セミナーでは、最新の施設数データと業態別動向、消費者アンケートをもとに来店動機の変化を分析し、フィットネス業界の現状と課題、そして今後の展望について、当社コンシューマー・マーケティングユニット 研究員 松尾 あさみがご説明させていただきます。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
14:30～15:20 「選択肢が広がるフィットネス市場～店舗の多様化と来店動機の再定義～」
1．フィットネス施設の市場概要
2．全国のフィットネス施設数（2025年8月時点）
3．業態別の動向・課題
4．消費者アンケート調査からみるフィットネス参加動向
5．フィットネス施設市場の展望～急増するピラティススタジオ～
15:20～15:30 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
コンシューマー・マーケティングユニット
研究員 松尾 あさみ
【開催要綱】
◆開催日時：2025年11月20日（木）14:30～15:30
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年11月19日（水）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1120_2.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333587&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ