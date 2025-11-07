こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アクションアドベンチャー『エトランジュ オーヴァーロード』のPC・Steam版、アジア・欧米でのローカライズ版の販売が決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、新川宗平（合同会社スーパーニッチ）が手掛ける完全新作アドベンチャーゲーム「エトランジュ オーヴァーロード」のPC版（Steam、Epic Games Store、GOG）発売と、アジア・欧米地域でのローカライズ版発売決定を発表しました。
PC版（Steam、Epic Games Store、GOG）は2026年初旬、NIS America, Inc.からの発売を予定しております。
さらに、アジアおよび欧米地域において展開されるローカライズ版は、音声は日本語そのままに、各言語での表示、字幕に対応しています。
世界展開となる『エトランジュ オーヴァーロード』は、日本国内版が2026年3月26日に発売予定、現在ご予約受付中です。
『エトランジュ オーヴァーロード』公式サイト
https://etrange-overlord.com/
Steam版ストアページはこちら
https://store.steampowered.com/app/3515480
【プラットホーム別 対応表示言語】※音声はすべて日本語のみ収録
●Nintendo Switch
日本語／中国語（繁体字）／韓国語／英語／フランス語
●PlayStation 4／PlayStation 5
日本語／英語／フランス語
●PC（Steam、Epic Games Store、GOG）
日本語／英語／フランス語
【各言語別 販売元】
各言語のソフト販売詳細については、各販売元WEBサイトをご覧ください。
●英語・フランス語 ローカライズ版
『Etrange Overlord』
販売元：NIS America, Inc.
WEBサイト：https://nisamerica.com/etrange-overlord/
●中国語（繁体字） ローカライズ版
『異界魔姬』
販売元：Game Source Entertainment
WEBサイト：https://asia.gamesource-ent.com/detail/838/
●韓国語 ローカライズ版
『이세계의 마녀 군주』
販売元：DAEWON MEDIA
WEBサイト：https://daewonmedia-gamelab.com/
【タイトル紹介】
地獄から成りあがる、痛快ストーリー
公爵令嬢エトランジュ・フォン・ローゼンブルクは、
王族暗殺未遂の罪で処刑され、目が覚めると地獄に堕ちていた。
ところが彼女は一切動じず、罪人を責める悪魔たちが襲い掛かるもまったく歯が立たない。
彼女こそが恐るべき闇魔法を自在に操り、現世で恐れられた“最凶の悪女”だったのだ。
強大な力と自分を曲げない芯の強さを示し、瞬く間に悪のカリスマとして君臨したエトランジュ。
処刑の原因には覚えがなくとも、第二の人生を前向きに生きようと決心した彼女の前に、
地獄の住人や生前に縁のあった者たちが次々と現れ……
果たしてエトランジュは、第二の人生をハッピーに過ごせるのか？
そして、彼女が処刑された本当の理由とは？
ゴージャスでエレガントな悪役令嬢の冒険譚が、いま幕を開ける。
『エトランジュ オーヴァーロード』アナウンストレーラー
https://youtu.be/djL3DfyJNpA
【ゲームシステム】
地獄に堕とされた悪役令嬢エトランジュが、成り上がりを目指す痛快アクションアドベンチャー。仲間を増やし、敵陣をバトルで制圧し、地獄を制覇せよ！
■ギミック全盛りのバトルステージ
バトルステージにあらわれるのは、クルクル流れる不思議なレーン（通称SUSHIレーン）。
お助けアイテムはもちろん、爆弾、機銃、重力装置など、ステージごとに"ナニカ"が流れてくる！？
敵を倒しまくってレーンをフル稼働させ、多種多様なミッションとギミックを乗りこなそう！
■どんな戦術も叶える「我がまま」カスタム
10人以上のプレイアブルキャラクターの強化はもちろん、
ステージ上の「レーン」効果もカスタム可能。
自分の戦略に合わせてとことんチューニングして、骨の髄までしゃぶりつくせ！
■悪役令嬢流・地獄統一シミュレーション
超個性的な仲間たちを率いて、攻めて攻めて攻めまくれ！
奪った敵陣に仲間を派遣して追い剥ぎしたり、
悪魔たちの反乱を治めながら、目指すは平和？なハッピーライフ！
■笑って泣けて歌い倒す、異色のミュージカル活劇
一緒に歌えば、あなたも今日からエトランジュ軍の仲間入り！
アクションバトル デモ映像
https://youtu.be/OAH3WOHBZME
ミュージカル デモ映像
https://youtu.be/AM1pfaIZXLk
【本作の魅力】
本作は喜多山浪漫氏の“悪役令嬢もの”WEB小説「エトランジュ オーヴァーロード」が原作。プロデューサーは数々の名作ゲームのシナリオ・プロデュースを手がけた新川宗平氏、キャラクターデザインは『Re:ゼロから始める異世界生活』の大塚真一郎氏が担当し、期待を裏切らないカオスなストーリーと、個性と魅力がほとばしるキャラクターが登場するアクションゲームです。数々の話題作に携わってきたジェムドロップが開発を手がけ、中毒性の高いアクションゲームに仕上がっています。
豪華声優陣に加え、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属、角巻わためと白上フブキがキャストとして出演。2人の好演が、豪華声優陣とともに「エトランジュ」の世界をさらに盛り上げます。角巻わため歌唱、Elements Gardenの上松範康氏作曲の主題歌も必聴です。
Web小説サイト『キマイラ文庫』などで無料公開中の喜多山浪漫氏による小説版のほか、KADOKAWA『電撃マオウ』ではへかとん先生によるコミックス版も連載中。
ゲームだけにおさまらない、エトランジュたちの冒険譚をお楽しみください！
【製品情報（日本国内版）】
対応機種 パッケージ：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite
ダウンロード：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite／PlayStation4／PlayStation5
発売日 2026年3月26日（木）
ジャンル SUSHIレーンミュージカルアクションアドベンチャー
プレイ人数 1人（マルチプレイ機能では4人まで対応）
CERO 審査予定
希望小売価格
【Nintendo Switch™】
パッケージ通常版 8,580円（税込）
ダウンロード版 8,580円（税込）
パッケージ初回限定版 12,980円（税込）
【PlayStation®4/PlayStation®5】
ダウンロード版 8,580円（税込）
スタッフ
原作：喜多山浪漫
プロデューサー：新川宗平（合同会社スーパーニッチ）
キャラクターデザイン：大塚真一郎
開発：ジェムドロップ株式会社
発売元：株式会社ブロッコリー
＜通常版パッケージイラスト＞
＜限定版パッケージイラスト＞
【 限定版情報 】
＜Nintendo Switch パッケージ初回限定版 セット内容＞
特典1：大塚真一郎描きおろし特製BOX
キャラクターデザイン担当の大塚真一郎氏による描きおろしイラストを使用した豪華仕様のBOX！
特典2：エトランジュ オーヴァーロード オリジナルサウンドトラック＆ソングコレクション
ストーリーを彩るミュージカル曲もすべて収録した、豪華3枚組！
特典3：エトランジュ オーヴァーロード テーマソングCD
角巻わためが歌う主題歌を収録！
特典4：エトランジュ オーヴァーロード デザインワークス
ゲームに登場するフィールド・モンスター等のアートワークをはじめ、
キャラクターの設定画にキャラクターデザインの大塚真一郎氏のコメントも収録した90ページ越えの設定資料集！
特典5：ホロライブコラボ特典DLC スイーティア専用衣装「角巻わためVer.」
限定版コラボ衣装で地獄もドドドに！
『エトランジュ オーヴァーロード』公式サイト
https://etrange-overlord.com/
『エトランジュ オーヴァーロード』Xアカウント
https://x.com/etrange_game
掲載されているゲーム画面は、開発中のものです。
掲載内容は発表日現在の情報です。予告なく変更される場合がございます。
©Nintendo Switchは任天堂の商標です。
©プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“PS5ロゴ” および“PS4ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
©2025 Valve Corporation. Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
©SuperNiche LLC. Published by BROCCOLI Developed by Gemdrops, Inc. © COVER
©SuperNiche LLC / BROCCOLI Co., Ltd, Published by NIS America, Inc. Developed by Gemdrops, Inc.
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
