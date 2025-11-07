AeroPress、初の手動コーヒーグラインダー販売と新プレミアムブラック&ホワイトエディションで20周年を記念





画期的な3-in-1コーヒープレスの発売から20周年を迎えるにあたり、この象徴的なコーヒープレスは、新プレミアムカラーとコンパクトで高性能な手動コーヒーグラインダーを追加し、ラインナップを拡充

パロアルト（カリフォルニア州）, 2025年11月6日 /PRNewswire/ -- 20年にわたる極上のコーヒー体験を祝し、AeroPress, Inc.はこの節目を記念して、抽出体験をさらに高めるための新製品を発表しました。そのラインナップには、ブランド初となる手動コーヒーグラインダーや、人気のAeroPressプレミアムの新色ブラックおよびホワイトバージョンが含まれています。



プロ仕様で超コンパクトな手動グラインダーは、AeroPressブランドが誇る精度、多用途性、携帯性、そして使いやすさをそのまま実現しており、エスプレッソやAeroPress、ハンドドリップ、モカポット、フレンチプレスなど、あらゆる抽出方法で滑らかで均一な挽き具合を手軽に得ることができます。どのような抽出方法でも、このグラインダーはコーヒー体験をより高めるよう設計されています。この新製品の登場は、AeroPressブランドにとって初めての手動式コーヒーメーカー以外への展開となり、高性能コーヒーギアのラインナップを拡充するものです。

その革新的なデザインは、次の特徴を備えています。

・抽出精度：エスプレッソ用の極細挽きからコールドブリュー用の粗挽きまで、60種類以上の挽き目設定により、思い通りのコントロールが可能です。





・プレミアムな性能と素材：イタリア製の38mmチタンコーティング刃を採用し、最高の耐久性と極めて均一な挽き具合を実現しています。





・究極の携帯性：同クラス製品の中で、1インチ単位あたり最もコンパクトな高性能グラインダーです。マグネット式ハンドルを含め、AeroPress本体の内部に収まる設計となっており、コーヒー愛好家から業界のプロフェッショナルまで、旅の最高のパートナーとなる一台です。





・使いやすさ：特許出願中のロングタイプの人間工学設計ハンドルを採用し、デュアルベアリング構造によって軽い力でスムーズに挽くことができます。スリムな本体は握りやすく、大人から子どもまで手の大きさを問わず快適に使用できます。





・永久保証の刃構造：長期的な性能と高精度な挽きを実現するよう設計されており、AeroPressは刃部分に永久保証を提供しています。さらに、登録を行うことでその他すべての部品に2年間の保証が付与されます。

同ブランドの受賞歴を誇るAeroPress Premiumは、これまでで最も人気の高いモデルとして、発売後すぐに完売する記録的なセールスを達成しました。今回登場した新色ブラックとホワイトエディションは、その成功を基に開発されました。職人による二重構造のホウケイ酸ガラスと金属を用い、繊細なレーザー刻印のブランドロゴをあしらうことで、洗練された美しさとAeroPress独自の特許取得済み3-in-1抽出技術を融合しています。ハンドドリップの滑らかさ、フレンチプレスのコク、そしてエスプレッソの濃厚な味わいを2分以内で実現するこのPremiumエディションは、3色展開となり、キッチンの美観を重視し、優れたデザインと最高の味を楽しみたいコーヒー愛好家にとって理想的なギフトとなっています。

「AeroPressは創業から20年間、一貫してお客様がより美味しいコーヒーを抽出できるよう支援する製品づくりに取り組んできました」と、AeroPressのCEOであるGerard Meyer氏は述べています。「私たちは、豊かな風味、高い精度、多用途性、そして携帯性という、当社のコンパクトな抽出器具を象徴的な存在へと導いた同じデザイン哲学を注ぎ込み、プロフェッショナルな性能を持ちながらも携帯に便利な手動グラインダーを開発しました。また、機能性とスタイリッシュなデザインの両立を求めるファンの声に応え、新たなプレミアムカラーのコーヒーメーカーを発表しました。」

AeroPressのCMOであるDavid Cole氏は、次のように述べています。「20周年を迎えるこのタイミングで、手動グラインダーとPremiumの新カラーを同時に発表することは、AeroPressブランドの進化と、ファンの皆様への変わらぬコミットメントを示すものです。私たちは、バリスタ、競技会出場者、そしてコーヒー業界のプロフェッショナルのグループと緊密に連携し、イタリア製チタンコーティング刃から60種類以上の精密な挽き目設定に至るまで、手動グラインダー開発におけるすべての要素を検証しました。これにより、高性能で信頼性の高い多様なコーヒー体験を提供するという当社の約束を確実に実現しています。その知見により、すべての要素が磨き上げられ、どんな場所で抽出しても最高水準の性能を発揮できるよう仕上げることができました。」

手動グラインダー（199.95ドル）およびPremiumブラック＆ホワイトエディション（199.95ドル）は、現在世界各地の販売代理店およびAmazonヨーロッパの一部市場で販売中です。今後、さらに多くの国と地域での展開が予定されています。

AeroPressの詳細、新製品、抽出方法については、aeropress.com をご覧いただくか、Instagram、TikTok、YouTube、Pinterestでフォローしてください。

AEROPRESSについて

AeroPressは、エンジニアであるAlan Adler氏によって開発されました。同氏は、より滑らかで風味豊か、かつ短時間で1杯のコーヒーを淹れる新しい方法を追求しました。同氏が発見した革新的な抽出法であるエアプレッシャーは、抽出を高速化し、苦味を抑えることで、コーヒー豆本来の豊かな風味を1杯ごとに引き出すことを可能にしました。

フレンチプレス、ハンドドリップ、エスプレッソの要素を兼ね備えたAeroPressは、浸漬、空気圧、マイクロフィルターを組み合わせた特許取得済みの3-in-1抽出技術を採用しています。その結果、苦味が少なく、微粉もない、クリーンでコクのある一杯をわずか60秒以内で抽出することができます。

従来の抽出方法とは異なり、AeroPressはあらゆる要素を自由にコントロールできる設計となっており、コールドブリューやアイスコーヒーから、カプチーノやラテのような濃厚なエスプレッソ風ドリンクまで、幅広いレシピを実現します。携帯に便利なデザインとスピーディーな抽出プロセスにより、AeroPressはバリスタ、世界チャンピオン、そして日常的にコーヒーを楽しむ愛好家たちに広く支持されています。7万5,000件を超える星5つのレビュー、そして70か国以上が参加する世界最大のフィルターコーヒー競技会「World AeroPress Championship」によって、AeroPressが世界中で高い評価と影響力を持つブランドであることが証明されています。

詳細については、aeropress.com をご覧いただくか、またはInstagram、TikTok、YouTube、Pinterestでフォローしてください。



写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2813826/AeroPress_Manual_Coffee_Grinder.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2813827/Aeropress_Premium_in_New_Black_and_White_Color_Variants.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2393724/AeroPress_Logo.jpg?p=medium600

