Adyen、2種類の新端末の発売により対面決済サービスを拡大





・Adyen は、飲食業界向けに耐こぼれ・耐落下設計の堅牢なオールインワンモバイル端末『S1E4 Pro』を市場で初めて提供。

・本日発表されたもう一つの端末、S1F4 Pro は、オールインワンの携帯型 Android デバイスで、印刷機能を備え、変化の多い小売・サービス環境での柔軟性を向上させます。

アムステルダム, 2025年11月7日 /PRNewswire/ -- 主要企業に選ばれるグローバル金融テクノロジープラットフォーム Adyen は本日、2種類の新端末S1E4 Proおよび S1F4 Proの発売を発表しました。小売、飲食（F&B）、ホスピタリティ、美容・ウェルネスなど、さまざまな業界の厳しい環境での利用を想定して設計されたこれら最新端末の導入は、Adyen の対面決済ソリューションにおける最新の進展を示します。



The S1E4 Pro and S1F4 Pro.



S1E4 Pro：内部はスマートに、外部は頑丈に、長く使えるように設計

S1E4 Pro は、忙しいレストランやバーから大量来場のイベント会場まで、最も過酷な環境での使用に耐える堅牢なデザインを備えたオールインワンのモバイル POS 端末です。IP65 の防こぼれ・防塵性能を備え、さらに高さ 1.5m からの落下にも耐える設計です。S1E4 Pro は耐久性を重視して設計されており、長時間かつ過酷な使用に耐えられるようになっています。これは、端末の故障が忙しいレストランにとって致命的となり得るサービス環境では非常に重要です。

その他の主な特徴には、視認性の低い環境でも見やすい大型 6.1 インチ画面、使いやすいハンドストラップ、さらに PCI 6 認証取得および PCI 7 対応準備済みが含まれます。S1E4 Pro は、高速プロセッサ、1日中持続するバッテリー、4G や Wi-Fi を含む充実した接続性により、スムーズなサービスと安定稼働を実現します。タップ、挿入、スワイプ、QRコードスキャンを通じて、主要なすべての支払い方法と通貨に対応しています。

Android 13 OS 上で動作するこの端末により、加盟店は既存のビジネスアプリを統合して実行でき、注文受付、決済、バックオフィス業務を 1 台の直感的なデバイスで効率的に行うことが可能です。

S1F4 Pro：スマートで携帯可能、さらにプリンター内蔵

柔軟性を最適化した S1F4 Pro は、ドックに設置すれば専用のカウンタートップ POS としてシームレスに機能し、ドックに設置していない場合はフロアでのサービス用の完全なモバイル端末としても利用できます。S1F4 Pro は、モバイル性とプリンター内蔵を兼ね備えており、店舗内のどこでも取引を効率化できるという明確な利点を提供します。このキュー削減機能により、顧客の待ち時間が大幅に短縮され、混雑した店舗でのサービスが迅速化されます。

この端末は、4G、Wi-Fi、Ethernet を含むフル接続性を備え、すべての支払い方法と通貨に対応し、Android 13 OS 上で動作します。これにより、加盟店は注文管理、決済処理、ロイヤルティプログラムの運営を効率的に行うことができます。

S1F4 Pro は、6.7 インチの大画面、PCI 6 認定、PCI 7 対応、高速オクタコア プロセッサ、長持ちするバッテリーを備え、耐久性と継続的な使用を考慮して設計されています。その他の主な特徴には、QR コードスキャナーと前面および背面カメラが含まれます。

顧客体験の向上

「この最新の製品アップデートは、対面決済体験の変革に取り組む当社の姿勢を改めて示すものです」と Adyen のプロダクト担当副社長、Derk Busser氏は述べています。「お客様の声に耳を傾けることで、当社の従来製品および業界全体の主要なギャップを特定することができました。これらの新端末は、飲食業界で求められる堅牢なデバイスや、小売業向けの印刷可能なモバイル端末など、さまざまな要求に直接対応するよう設計されています。私たちは、各業界固有のニーズに合わせて、強力で信頼性の高いツールを提供したいと考えています。」

購入方法

S1E4 Pro および S1F4 Pro は、2026年第1四半期にヨーロッパ、英国、北米、ニュージーランド、アラブ首長国連邦で注文可能となり、2026年第2四半期にはメキシコ、マレーシア、香港、シンガポールで展開される予定です。

Adyenについて

Adyen（AMS：ADYEN）は大手企業に選ばれる最適なフィンテック・プラットフォームです。Adyenは、端から端までの支払い機能、データに基づく洞察、金融商品を単一のグローバル・ソリューションで提供することで、企業が目標をより早く達成できるよう支援します。世界各地にオフィスを構える Adyen は、H&M、Uber、eBay、Meta などのブランドと協業しています。Adyenは、通常業務の一環として、絶え間なく提供する製品の改善と拡張を行っています。新製品や新機能については、プレス・リリースや同社ウェブサイトの製品アップデートを通じて発表します。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2814524/Adyen__The_S1E4_Pro_and_S1F4_Pro.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg?p=medium600

