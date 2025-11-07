Milliken & Company、2025年EcoVadisゴールド評価を獲得、世界上位5%にランクイン





サウスカロライナ州スパルタンバーグ、2025年11月7日 /PRNewswire/ -- 製造および材料科学の世界的リーダーであるMilliken & Companyは、2025年EcoVadis評価で4年連続でゴールド評価を獲得し、評価を受けた世界の15万社以上の組織の中で上位5%にランクされました。この成果は、Millikenの持続可能性、倫理的なビジネス慣行、革新への継続的な取り組みにおける新たなマイルストーンとなります。



Milliken & Company has earned a gold rating in the 2025 EcoVadis assessment for the fourth consecutive year, placing the company among the top 5% of more than 150,000 organizations evaluated around the world.



「EcoVadisから4年連続でゴールド評価を獲得できたことを誇りに思います」とMillikenの社長兼CEO、Halsey Cook氏は述べています。「この認定は、世界中の私たちのチームの献身と、事業全体にわたって透明性を高め、イノベーションを推進することに継続的に注力していることを反映しています。」

EcoVadisは、250を超える業界の組織に対して信頼できるビジネス評価を提供しています。Millikenのゴールド評価は、労働と人権、環境、調達慣行、倫理における優れた実績を反映しています。同社の取り組みは、最新のレポートに詳述されている検証済みのSBTiネットゼロ目標に沿っています。

「EcoVadisのような第三者による評価は、私たちの進捗状況を測り、責任を果たす上で役立っています」と、Millikenの最高法務責任者兼サステナビリティ責任者であるKasel Knightト氏は述べています。「私たちの透明性と影響力が認められたことを誇りに思うとともに、引き続き、ステークホルダーと私たちがサービスを提供する業界に対するコミットメントを推進することに注力していきます。」

Millikenのゴールド評価は、同社の化学、繊維、床材、ヘルスケア事業をカバーしており、責任あるビジネスに対する企業全体の取り組みを実証しています。結果を共有するという同社の積極的なアプローチにより、顧客やパートナーとの関わりが効率化され、追加のアンケートの必要性が減り、Millikenの信頼性の評判が強化されます。

Millikenの持続可能性の取り組みの詳細と、同社の最新の企業持続可能性レポートを読むには、sustainability.milliken.comにアクセスしてください。

Millikenについて

Milliken & Companyは、材料科学に特化したグローバルな製造業リーダーです。未来のブレークスルーを今日もたらすことに注力しています。業界をリードする分子から持続可能なイノベーションまで、Millikenは人々の生活を豊かにし、顧客やコミュニティに解決策を提供する製品を創造しています。数千件の特許と、テキスタイル、フローリング、化学、ヘルスケア事業にまたがるポートフォリオを活用して、同社は一貫した誠実さと卓越性をもって、世代を超えて世界に肯定的な影響を与えることに注力しています。Millikenの好奇心旺盛なマインドと創造的なソリューションについては、milliken.com、Facebook、Instagram、LinkedInで詳細をご覧いただけます。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2814137/Milliken_Co_2025_EcoVadis_Gold_Raiting.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2254813/5602934/Milliken_and_Company_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com