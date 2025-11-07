【兵庫初】東急バスが神戸・三田に出現！― 実車サウナバス「サバス2号車」フォトイベント＆廃品オークション ―
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、2025年11月22日（土）、兵庫県三田市の神姫バス三田営業所にて、東急バス車両を改造した実車サウナバス「サバス2号車」の関西初公開イベントを開催します。本イベントでは、車両撮影会と廃品オークションを同時実施し、バスファンに新たな体験価値を提供します。
■背景
地域交通事業者は、地域活性化や公共交通の価値発信に向け、新たな体験創出に取り組む動きが全国で広がっています。神姫バスは、遊休バスを活用した体験価値創出の一環として「サウナバス（サバス）」プロジェクトを展開し、バスの新たな可能性を模索してきました。
■イベント概要
本イベントでは、首都圏で運行していた東急バス車両を改造しサウナとして再生した「サバス2号車」を、関西で初めて展示します。車内外の自由撮影に加え、神姫バス三田営業所所属車両（特高塗装車・連節バス等）との並列展示を実施します。また、バス部品や車両プレート等の廃品オークションを行い、ファンが車両の歴史を持ち帰る機会を提供します。
■詳細内容
・日時：2025年11月22日（土）
（1） 10:00～11:30／（2）13:30～15:00（各回40名）
・催行条件：1日合計42名様のご参加
・場所：神姫バス三田営業所（兵庫県三田市ゆりのき台6丁目2）
・内容：
- 東急バス改造車「サバス2号車」撮影
- 神姫バス車両展示
- 廃品オークション（部品・プレート等）
・参加費：5,000円（税込）
■今後の展望
神姫バスは、公共交通資産を活用した地域体験創出を継続し、バスファンコミュニティの育成、地域観光との連携を強化していきます。
・Localprimeについて
神姫バス地域事業推進課では、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【販売・申込情報】
・公式申込ページ：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/e08ee434-8384-54ff-9c24-06be6b00edee?lng=ja
・申込締切：開催日の3日前 23:59まで
・申込方法：オンライン予約（クレジット決済）
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：休業）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333763&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333763&id=bodyimage2】
配信元企業：神姫バス株式会社
