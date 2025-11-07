和菓子専科「明日香野」が創業50周年記念ページを公開いたしました
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。
季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび、『明日香野』の創業50周年を祝う記念ページを公開いたしました。
記念ページには、当社代表取締役社長・此下竜矢からの感謝のメッセージのほか、明日香野の歴史を振り返る「50年間のあゆみ」など、明日香野から皆様への感謝の想いを綴っております。ぜひご一読ください。
明日香野創業50周年記念ページ
https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
（2025年11月7日公開）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333754&id=bodyimage1】
2025年、『明日香野』の継続的な事業活動が本年度で50年を迎えました。それを記念し、明日香野は2025年11月1日からの1年間を「創業50周年」と定めることとしました。
期間中は、全国のスーパーマーケット様で明日香野の和菓子をご購入いただいたお客様や公式SNSをフォローしてくれているお客様に向けてのプレゼントキャンペーン、明日香野を支えてくださっているお取引先様を招待してお礼と感謝をお伝えする記念式典、全従業員を対象とした記念パーティーなど、さまざまな催しを行なってまいります。
＜『明日香野』創業50周年期間の試み＞
・創業50周年を記念したロゴデザインを商品ラベルに掲載
・記念式典「明日香野創業50周年記念パーティー」を大阪府の「ザ・リッツ・カールトン大阪」にて開催
・創業50周年を記念する特設ページを公開
・創業50周年を記念する「和菓子プレゼントキャンペーン」を公式SNS上で開催
など
今後も記念年を盛り上げるイベントを開催いたしていきます。公式サイトやSNS、ニュースリリースで随時ご案内してまいりますので、ぜひとも『明日香野』の創業50周年にご期待ください。
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
