『ちいき新聞』12 月 5 日号にて豪華プレゼントが当たるレシートキャンペーン実施 星野リゾート宿泊券ほか、総額 20 万円分当選のチャンス！
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、『ちいき新聞』2025 年 12 月 5 日号にて、レシートキャンペーンを実施いたします。星野リゾート宿泊券など、豪華プレゼントが当たるチャンスです！
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約 174 万部発行。1 軒 1 軒ポストに手配りでお届けする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開。
1. 対象店舗利用のレシートで豪華景品が当たるキャンペーンに応募可能
キャンペーン期間中、対象店舗でのお買い物のレシートで、プレゼントにご応募いただけます。全国の星野リゾートで利用できる、星野リゾート宿泊ギフト券 10 万円分など、総額 20 万円相当の豪華プレゼントをご用意。
■キャンペーン概要
応募資格：2025 年 12 月 3 日（水）～12 月 31 日（水）の間に対象店舗を利用した方
応募方法：対象店舗でお買い物をしていただき、レシートを受け取り、『ちいき新聞』12 月 5 日号紙面掲載または店舗掲示のポスターよりお申し込みフォームにアクセスし、レシートの写真を撮ってアップロードし、ご応募ください。
対象店舗：「レシートキャンペーン参加店」のマークが目印！ 『ちいき新聞』12 月 5 日号、または店頭のポスターをご確認ください。
↑右上のマークが目印です！（掲載例は架空の店舗です）
2.『ちいき新聞』12 月 5 日号はクリスマス特集
12 月 5 日号のちいき新聞では「クリスマス」をテーマにした記事を掲載します。
【コンテンツ（予定）】
・ プラス 1 アイテムで最旬クリスマス
「子どもと楽しむなら」「大人の空間に」「パーティーには」の 3 場面を想定して、ディスプレイのコツやおすすめアイテムを紹介します。
・ 大人も夢中!? イマドキおもちゃはここがすごい
8 月末に発表された「日本おもちゃ大賞 2025」受賞のおもちゃから特に話題のアイテムを紹介。
・ 今年のチキンは一味違う！クリスマスチキンレシピ
このひと手間で、この調味料で、わが家のチキンもランクアップ！
さらに、企業様向けに、当社の編集が記事を制作するタイアップ全面記事広告や、特集記事×広告の相乗効果が見込めるタイアップ広告もご用意しています。こちらのレシートキャンペーンに参加をご希望の店舗様は、ぜひ『ちいき新聞』のクリスマス特集号掲載にお申込みください。
企画詳細・キャンペーン参加のお申込みはコチラから▼
https://chiikinews.co.jp/service/freepaper-ad/feature/20251205/
3.『ちいき新聞』媒体概要
発行部数：約 174 万部
発行エリア：千葉県・茨城県を中心に 40 エリア
発行日：毎週金曜日（水・木・金曜日配布）
配布方法：専属配布員によるポスティング配布
【12 月 5 日クリスマス特集号】
発行日：2025 年 12 月 5 日（金）
校了日：2025 年 11 月 26 日（水）
広告申込締め切り：2025 年 11 月 21 日（金）
4. 地域新聞社のアセットについて
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事
