【新卒人材をゲットしたい企業様 必見！！】京都市「最新の就活動向から見る インターンシップの重要性」セミナー開催（無料）
～新卒人材をゲットしたい企業様 必見！！～
京都市では、「最新の就活動向から見る インターンシップの重要性」セミナー（無料）を開催します。
マイナビの最新の学生アンケートをもとに、
リアルな大学生に関する解説を聞きながら、インターンシップの有用な活用を学ぶことができます。
インターンシップを始めたいと思っている、より効果的なプログラムをつくりたいと思われている
企業の方々は、お気軽にお申し込みください。
■セミナー概要
・インターンシップをやるべき？
・具体的に何をすればいいの？
・どんな内容が求められている？
■日程
令和7年12月17日（水）15：00～17：00
■講師
村上 弘幸氏（株式会社マイナビ 就職情報事業本部 顧客支援部 部長）
■対象
企業の経営者または人事担当者等
■定員
各50名（対面・オンライン）
■参加費
無料
■会場
対面：第八長谷ビル８階B室（京都市下京区大政所町680-1 第八長谷ビル）
オンライン：ZOOM（開催が近づきましたら、ZOOMURLをご送付します）
▽申込はこちら▽
https://forms.gle/SovDpW4RY1SxeZA3A
=======================================
＜問い合わせ先＞
【京都市 地域企業インターンシップ促進プロジェクト】
事業運営会社：株式会社アイシーエル
担当：ホンダ・ヤギ
〒600-8413 京都市下京区大政所町680-1 第八長谷ビル10 階
電 話：075-708-7886 メール：k-info@icl-web.co.jp
受付時間：営業時間9:00 ～ 17:30 土・日・祝日は休業
=======================================
配信元企業：株式会社アイシーエル
