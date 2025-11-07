防犯カメラ義務化の動きに注目 義務化前に知っておきたい情報をまとめた特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2025年11月7日、防犯カメラの義務化が検討される可能性を踏まえ、今後義務化が想定される業種・施設や、導入前に知っておきたいポイントを整理した特設ページを公開しました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/security-camera-mandate.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251107
■防犯カメラが義務化されているのは鉄道車両のみ
現在、日本で防犯カメラの設置が義務化されているのは鉄道車両のみです。
これは、近年電車内での事件が相次いだことを受け、安全対策の一環として義務化が進められたものです。
対象となるのは、新たに製造される車両のほか、新幹線や在来線のうち東京・大阪・名古屋の三大都市圏を中心とした路線で、映像を記録できる機能の搭載が必須とされています。
なお、鉄道の防犯カメラ設置は義務化されているものの、現時点では罰則は設けられていません。
ただし、今後は行政指導や業務改善命令などが発せられる可能性もあります。
■防犯カメラが義務化される可能性のある施設・業種
今後、防犯カメラの設置が義務化される可能性がある施設や業種もあります。
いずれも、事件・事故・トラブルの抑止や早期発見が求められる分野であり、社会的関心が高まっています。
●学校・教育機関
不審者の侵入や児童・生徒間のトラブル、さらにはSNS上での誹謗中傷など、学校を取り巻くリスクは年々増加しています。
また、教員による盗撮などの不祥事が社会問題化しており、防犯カメラによる抑止効果が期待されています。
●介護施設・病院
介護施設や病院では、虐待や転倒事故の早期発見、不審者の侵入防止、職員と利用者のトラブル抑止などを目的に防犯カメラの設置が進んでいます。
また、人手不足のなかで見守りの負担を減らす手段としても注目されています。
●商業施設
商業施設では、万引き・不審者侵入・店員とのトラブル防止などを目的に、防犯カメラの設置がすでに一般化しつつあります。
今後は、店舗規模や人流の多い商業エリアを中心に、設置義務化が検討される可能性もあります。
●バス・タクシー
公共交通機関の中でも、特に深夜帯や都市部を走行するバスやタクシーでは、暴力行為や窃盗、料金トラブルなどのリスクが指摘されています。
乗客と運転手の安全を守る観点から、防犯カメラの義務化が進む可能性があります。
■防犯カメラ義務化のメリットと課題
防犯カメラの設置には、犯罪やトラブルの抑止効果、証拠映像による問題解決、企業・施設の信頼性向上といった多くのメリットがあります。
一方で、設置や運用にかかるコストの増加、プライバシー保護への配慮、管理体制の整備といった課題もあります。
しかし、これらの課題は、導入方法の工夫や信頼できる専門業者への依頼によって解決が可能です。
■導入コストを抑えるなら初期費用0円のレンタルがおすすめ
防犯カメラの導入では、機器代や設置工事などの初期コストが大きな課題となりがちです。
トリニティーでは、初期費用0円で始められるレンタルプランを用意し、限られた予算のなかでも本格的な防犯カメラを導入できます。
さらに、レンタル期間中は保証とサポートが継続するため、安心してご利用いただけます。
▼レンタルプランの詳細はこちら
