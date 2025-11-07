アイスマイリー、西武信用金庫主催「25TH BUSINESS FAIR」にブース出展。11/26（水）に新宿三角広場にて開催
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年11月26日（水）に新宿住友ビル 三角広場にて開催の「25TH BUSINESS FAIR」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333032&id=bodyimage1】
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■AIエージェントカオスマップを無償提供
AIエージェントカオスマップは、AIエージェントサービスを体系的に分類し、各企業が自社に最適な製品を選びやすくすることを目的としたカオスマップです。「自律型AIエージェント」「業務自動化」「生成AIプラットフォーム」「特化型AIエージェント」の4カテゴリに分類、それぞれをカオスマップとしてマッピングしております。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他「予測AI」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「C-01」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333032&id=bodyimage2】
■展示会概要
「25TH BUSINESS FAIR」は、ビジネスチャンスの拡大を目的に開催する企業展示・マッチングイベントです。今回は290超の企業・団体にご出展いただき、各企業の持つ優れた技術・製品等をたがいにPRします。新たな出会いによるビジネスチャンス創出の場として活用いただけます。また、時代の潮流をとらえた企画として、マニュファクチャリングオープンイノベーションピッチ・生成AIセミナーといった先進的なプログラムも実施いたします。名刺をたくさんご持参のうえ、ご来場ください！
・名称：25TH BUSINESS FAIR
・会期：2025年11月26日（水） 10:00 - 17:00
・会場：新宿住友ビル 三角広場
・主催：西武信用金庫
・公式サイト：https://www.seibubusinessfair.com/2025/
・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「C-01」
※小間位置は、下記マップ内の赤枠「C-01」箇所になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333032&id=bodyimage1】
