Future Minerals Forum、世界の金属・鉱業セクターへの投資促進に向けBMOとの提携を発表

リヤド（サウジアラビア）, 2025年11月6日 /PRNewswire/ -- 鉱物の未来を形作る世界有数のプラットフォームであるFuture Minerals Forum（FMF）は、世界有数の金属・鉱業投資銀行であるBMOとの提携を発表します。

この提携は、投資促進を通じて世界的な鉱物開発を推進し、対象となる投資家との関係を強化し、鉱物投資機会を促進する強力なプラットフォームを構築するというFMFの目標の一環です。今年、BMOはFMFと提携し、金属および鉱業に関する深い専門知識を共有します。FMFは、この分野で投資ポートフォリオを拡大するための国際的な機会を見つけるという共通の目標を掲げ、鉱業会社のリーダーと大規模投資家を集めています。



FMF and BMO leadership at the signing of a strategic partnership to drive investment in the global metals and mining sector.



FMFのエグゼクティブディレクター、Ali Al-Mutairi氏は、「BMOとの提携はFMFにとって初めてのことであり、スーパーリージョン（アフリカ、西アジア、中央アジア）および世界全体で鉱物開発への投資を促進するという私たちの使命にとって大きな一歩となります。力を合わせることで、両組織に利益をもたらすだけでなく、MENA、スーパーリージョン、そしてそれ以外の地域の鉱業部門の成長と持続可能性に貢献する機会を創出することができます」と述べています。

「資金調達の入り口（Gateway to Funding）」というテーマの下、2026年1月13日から15日までリヤドで開催されるFMFに以下の要素が導入されます。

・鉱業投資の旅：BMOは、地元および地域の潜在的な投資家向けに非公開の情報セッションを開催します。これらの「詳細な」セッションでは、探査から採掘、加工に至るまで、鉱物の価値チェーンと投資過程全体を網羅します。

・資本へのアクセスに関するプレゼンテーション：FMFとBMOは大手鉱山会社による戦略プレゼンテーションを共同で主催し、投資家に業界リーダーと直接対話できる特別な機会を提供します。これは、「資金調達の入り口（Gateway to Funding）」ストリームの一部になります。

このようなパートナーシップを通じて、FMFは投資家、政策立案者、業界リーダーを結び付け、鉱物の未来を形作るグローバル プラットフォームとして機能し続けます。FMF 2026への登録は、以下の方法で開始されます。

https://registration.futuremineralsforum.com/e/9ee6d849-04bf-4671-837f-b32ca68b2d74/a/9ee6d849-086b-48d1-98c0-524e5a0494cf

写真:https://mma.prnasia.com/media2/2814304/FMF_x_BMO.jpg?p=medium600

詳細については、以下までお問い合わせください。

Mustafa Al Refaie

+966-55-725-1006

mustafa.alrefaie@omc.com

