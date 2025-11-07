NXP i.MX 91搭載「DevKit Pro」販売開始-Cortex-A55・EdgeLock・1GbE×2/TSN・CAN-FD×2、Yocto 5.0で産業ゲートウェイ/HMI/IoTに最適
2025年11月7日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区：アメリカ本社P&E Microcomputer Systems社・日本総代理店）は、「iMX91 Industrial Development Kit Pro」の販売を開始します。本開発キットは、NXP製i.MX 91アプリケーション・プロセッサ（Arm Cortex-A55）を搭載したiMX91 Industrial Module Proと、汎用キャリアのiMX Development Baseboardを組み合わせ、eMMC NANDフラッシュ、LPDDR4 DRAM、USB、高速イーサネット、デュアルCAN-FD、4チャネルA/Dコンバータなどをコンピュータ・オン・モジュール（COM/SOM）上に実装。産業機器やエッジIoTで要求されるI/Oをはんだ実装済みで提供し、設計～試作～量産立ち上げまでの期間短縮に寄与します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332703&id=bodyimage1】
■製品構成（Pro 構成）
・ モジュール：iMX91 Industrial Module Pro
・ ベースボード：iMX Development Baseboard
・ CPU：NXP i.MX 91 ARM（R） Cortex（R）-A55 Solo 1.4 GHz（Basic構成は0.8 GHz）
・ RAM：1 GB LPDDR4-3733 DRAM（実効 1.866 GHz）
・ フラッシュ：8 GB eMMC（Max構成は16 GB）
・ EEPROM：I⊃2;C 1 Mbit
・ Ethernet PHY：1× 10/100/1000 Mb/s（Max構成は2×）
・ 無線：Wi-Fi 4／Bluetooth（R） 5.2（Max構成はWi-Fi 6／BT 5.3）
・ アナログオーディオ：COM上に実装
・ 付属品：Micro-USBケーブル、パッチ・イーサネットケーブル、100ピン・シールド付スタッキングコネクタ×3、スペーサ／ねじ、Yocto Project 5.0 “Scarthgap”（Linux 6.6） など。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332703&id=bodyimage2】
1） iMX91 Industrial Module Pro（COM/SOM）
ハードウェア概要
・ CPU：NXP i.MX 91 Solo ARM（R） Cortex（R）-A55 0.8 / 1.4 GHz（L2 256 KB、Armv8.2、NEON、仮想化、Arm DynamIQ）
・ メモリ：LPDDR4（X）-3733（1.4 GHz） 512 / 1024 / 2048 MB（x16、インラインECC）
・ フラッシュ：eMMC 5.1 4 / 8 / 16 / 32 / 64 GB、SD（4-bit）×1、I⊃2;C EEPROM 1 Mbit
・ ビデオ出力：24 bpp 平行RGB／ビデオ入力：8-bit 平行YUV/RGB（カメラ）
・ オーディオ：SAI（デジタル）、アナログオーディオ・コーデック（アナログ／デジタルマイク、ラインIn/Out、ヘッドホンOut）
・ Ethernet：2× 10/100/1000 Mb/s（COM上にデュアル1GbE PHY実装）
・ 無線：Wi-Fi 6（802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz）／Wi-Fi 4（802.11 a/b/g/n 2.4/5 GHz）、Bluetooth（R） 5.3／5.2（いずれもCOM上に実装）
・ CAN：2× CAN-FD、USB：2× USB 2.0、その他I/O：UART×8／GPIO／PWM×4／I⊃2;C×8／I⊃3;C×2／I⊃2;S×1／Octal-SPI×1／SPI×8／NAND×1、システム信号：Reset IN/OUT、ON/OFF、Bootモード×4、Power-OK、ユーザボタン、その他信号：12-bit ADC×4、Clock Out×4、Tamper×2、JTAG。
・ セキュリティ：EdgeLock（R） Secure Enclave、Secure boot、eFuseキー格納、Secure JTAG、乱数生成 等（SoC機能）。
ソフトウェア／ブート
・ プリインストールOS：Linux Yocto 5.0 “Scarthgap”（Linux 6.6）／Debian 12 “Bookworm” ポーティング進行中。
・ ブート：eMMC／SD（SD 3.0 4-bit）／FlexSPI（Serial NOR/NAND）／USB（Serial Downloader）。BMODE[3:0] によるモード（0000: eFuse、0001: USB、0010: eMMC、0011: SD、0100: FlexSPI NOR、0101: FlexSPI NAND、0110: Infinite Loop、0111: Reserved）。ブート関連信号はCOMコネクタに引出し、ベースボード上DIPで選択可。
