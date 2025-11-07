DXC、ISG Provider Lens（R）AWSエコシステムパートナー調査でリーダーに選出

DXC、ISGによるAWSパートナー評価で、世界で16のアワードを受賞

バージニア州アッシュバーン、2025年11月6日 /PRNewswire/ -- フォーチュン500に名を連ねる世界的テクノロジーサービスプロバイダーであるDXC Technology（NYSE: DXC）は、世界的なテクノロジー調査・アドバイザリーファームであるISGが発表したISG Provider Lens®AWS エコシステムパートナー調査において、米国、APAC、ドイツ、英国でリーダーに選出された。DXCは世界で16のアワードを獲得し、クラウドトランスフォーメーションおよびAWSマネージドサービス分野における同社の持続的な勢いとリーダーシップを示した。



DXC Named a Leader in ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners Study (CNW Group/DXC Technology Company)



ISG は、DXC がアジア太平洋地域で 2024 年の AWS イノベーション パートナー オブ ザ イヤーに選出されたことや、10,000 人を超える AWS 認定プロフェッショナルが推進する AWS プラットフォーム上での 600 件を超える顧客立ち上げの成功例など、同社の AWS に関する深い技術的専門知識を強調しました。

「DXCは、従来型のサポートの枠を超え、AI駆動型のオペレーションやSREの原則を、マルチクラウドおよびソブリン環境の管理ソリューションと統合することで、インテリジェントでレジリエントなプラットフォームを提供し、AWS上のマネージドサービスを再定義しています」と、ISG社長のJohn Boccuzzi, Jr.氏は述べた。

ISG Provider Lens® AWSエコシステムパートナー調査は、AWSプロフェッショナルサービス、マネージドサービス、エンタープライズデータモダナイゼーションとAIサービス、そしてSAPワークロードにおけるプロバイダーの能力を評価している。DXC は、米国、アジア太平洋、ドイツ、英国で新星およびリーダーとして認められ、レポートでは次の 4 つのカテゴリーで強みが評価されました。

・AWSプロフェッショナルサービス - DXCはエンドツーエンドのAWSトランスフォーメーション能力が評価されており、拡大を続けるAWS認定プロフェッショナル人材の専門性と、安全かつスケーラブルなマルチクラウド基盤を組み合わせ、成果が測定可能なアウトカムを実現している。

・AWSマネージドサービス - DXCのモジュール型マネージドサービス・ポートフォリオはハイブリッドおよびマルチクラウド環境をサポートしており、企業は自社のクラウド環境内にDXCが検証済みのサービスをシームレスに導入することができる。

・AWSエンタープライズデータモダナイゼーションおよびAIサービス - DXCはビジネス重視かつ業界特化型のAI戦略を有しており、エージェンティックAIやデータモダナイゼーションへの投資を通じて、顧客がレガシーシステムから価値を引き出し、大規模なインテリジェントトランスフォーメーションを実現できるよう支援している。

・AWS SAPワークロード - DXCは25年以上にわたるSAPの経験を活かし、リアルタイム監視、AIベースの検索、ライフサイクル自動化、セルフサービスポータルを完全に統合した形で提供することで、予知保全を可能にし、AWS上のSAPワークロードのダウンタイムを最小限に抑えている。

「DXCとAWSは、エンタープライズクライアントの運用最適化と効率向上を支援するため、安全かつスケーラブルなソリューションを引き続き提供しています」と、DXC グローバル インフラストラクチャ サービス社長のChris Drumgoole氏は述べた。「当社の深い業界知見に加え、AWSエコシステムへの継続的な投資により、複雑なメインフレームをAWSネイティブのアーキテクチャへと変革し、測定可能なビジネス成果を生み出すことが可能になります。このISGからの評価は、当社のAWSにおける能力の強さ、そしてクラウド中心のイノベーションを世界中の企業にもたらすことができるという当社の力を裏付けるものです。」

DXCのAWSとの戦略的パートナーシップは、深いクラウド専門知識と共同イノベーションを融合させている。AWSプレミアコンサルティングパートナーおよびマネージドサービスプロバイダーとして、DXCはクラウド、アプリケーション、アナリティクスに関する戦略策定、移行、マネージドサービスを提供している。DXCとAWSは協力して、クラウドネイティブな変革を通じて、顧客のモダナイゼーション加速、運用最適化、さらなるビジネス価値の創出を支援している。

2025年版ISG Provider Lens®AWSエコシステムパートナー」レポートの抜粋は、こちらから閲覧できる。DXCとAWSのパートナーシップに関する詳細は、こちらをクリック。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.com をご覧ください。

ISGについて

ISG（Information Services Group）は、グローバルに展開する大手テクノロジー調査・アドバイザリー企業です。世界のトップ100企業のうち75社以上を含む900社以上のクライアントから信頼されるビジネスパートナーとして、ISGは企業、公共機関、サービスおよびテクノロジープロバイダーが業務の卓越性を実現し、より迅速な成長を遂げるための支援に取り組んでいます。詳細については、以下をご覧ください：www.isg-one.com。

