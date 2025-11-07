¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐµÚ¤Ó¼¡À¤Âå¼ÖºÜÅÅÁõ¥âー¥¿¤Î³«È¯
2025.11.7
»°·Ãµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Àî¾´¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö»°·Ãµ»¸¦¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ä¥Ð¡Ê½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆüÌîÄç¼Â¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥Ä¥Ð¡×¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒFuture Materialz¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µþÆ£ÎÑµ×¡¢°Ê²¼¡ÖFMC¡×¡Ë¤Ï¡¢¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤Î¼§ÀÐ¤¬¼ÖºÜÅÅÁõ¥âー¥¿¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼§ÀÐ¤Ï¡¢¡Ö´õÅÚÎà¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¡Ë¤òÁ´¤¯´Þ¤Þ¤Ê¤¤¶¯¼§ÀÃâ²½Å´¤Î³èÍÑ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Í¥ª¥¸¥àºÎ·¡»þ¤ÎÉû»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Þ¥ê¥¦¥à¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñ¸»¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢The 70th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¢²ñ¾ì¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥Ñー¥à¥Óー¥Á¡¢¹Ö±éÈÖ¹æ¡§BD-01¡Ë¤ÇÈ¯É½¡¢¤Þ¤¿35th FINETECH JAPAN¡Ê2025Ç¯11·î12Æü～14Æü¡¢²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¢¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§12-49¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê
¼¡À¤Âå¥âー¥¿¸¦µæ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê±Êµ×¼§ÀÐ¤ò¥âー¥¿¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¹â¸úÎ¨²½¤È¾®·¿²½¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¾Ê¥¨¥Í²ÈÅÅ¤äÅÅÆ°¼ÖÎ¾¤Î¥âー¥¿¤Ë¤Ï¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤¬Â¿¿ôÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼§ÀÐ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹¸µÁÇ¤ÏÆÃÄê¤Î»º½Ð¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¶áÇ¯²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ê¹â¸úÎ¨¡¦¶¯ÎÏ¤Ê¾®·¿¥âー¥¿¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¶¡µë¡¦²Á³Ê°ÂÄê²½¤Î¼Â¸½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤òÂåÂØ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¼§µ¤ÆÃÀ¤ò¤âÊ»¤»»ý¤Ä¿·¤¿¤Ê¼§ÀÐ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤Ï¡¢¶¯¼§ÀÃâ²½Å´¡ÊFe16N2¡Ë¤È¥µ¥Þ¥ê¥¦¥àÅ´ÃâÁÇ¡ÊSm2Fe17N3¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Î¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¼§ÀÐ¡Ê*1¡Ë¤Ç¤¹¡£¶¯¼§ÀÃâ²½Å´¡Ê*2¡Ë¤Ï¡¢1972Ç¯¤ËÅìËÌÂç³Ø¤Î¹â¶¶Õé¶µ¼ø¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÄó¾§¤·¡¢¶áÇ¯¡¢Ã±Áê¤Î¶¯¼§ÀÃâ²½Å´¡ÊFe16N2¡ËÊ´Ëö¤òÂçÎÌ¤ËºîÀ½¤¹¤ë¡Ê*3¡Ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼§ÀÐ²½¤Î¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥µ¥Þ¥ê¥¦¥àÅ´ÃâÁÇ¼§ÀÐ¤â¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤ÎÂåÂØ¡¢ÆÃ¤Ë½Å´õÅÚÎà¸µÁÇ¡Ê*4¡Ë¤ÎÂåÂØºàÎÁ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Þ¥ê¥¦¥àÅ´ÃâÁÇ¤ò¶¯¼§ÀÃâ²½Å´¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹»ÈÍÑÎÌ¤ÎÂçÉý¤ÊÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æó¤Ä¤Î¼§ÀÐÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ß¼§µ¤ÆÃÀ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¼§ÀÐ¤òºîÀ½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥À®²Ì
ÆÃÄ§¡§
°µÊ´¡¦¼Í½ÐÀ®·Á¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤âÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤ÎºîÀ½¤¬²ÄÇ½
¼ÖºÜÅÅÁõ¥âー¥¿ÆÃÀ¤ËÅ¬¤·¤¿¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤ò³«È¯
¾Ê¥ì¥¢¥¢ー¥¹²½¤È½Å´õÅÚÎà¸µÁÇ¥Õ¥êー¤Ç°ÂÄê¶¡µë¤È²Á³ÊÊÑÆ°¤Ë¶¯¤¤
¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¡Ê¿Þ£±¡Ë¤Ï¡¢Ìµµ¡¼§ÀºàÎÁ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄFMC¤¬¡¢¼§µ¤ÆÃÀ¤äÊ¬»¶ÆÃÀ¡¢ÂÑ¿ªÀ¡¦ÂÑ»À²½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹â½ãÅÙ¤Î¶¯¼§ÀÃâ²½Å´Ê´Ëö¤ÎÂçÎÌ¹çÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ù»éº®Îý¤È¤½¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¥³¥¢¥³¥ó¥Ô¥¿¥ó¥¹¤Ë»ý¤Ä»°·Ãµ»¸¦¤¬¼§ÀÐÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿·ë²ÌÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¼§ÀÐ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ£¹ç²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°µÊ´¡¦¼Í½ÐÀ®·Á¡Ê*5¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¤â¼§ÀÐ¤òºîÀ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÅªÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼§µ¤ÆÃÀ¤ä·Á¾õ¤ò¼«Í³¤ËÀß·×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ1.Ãâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤ÎÎã¡£ º¸¡§Ãâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤Î¼Í½ÐÀ®·Á¥Ú¥ì¥Ã¥È¡¢±¦¡§°µÊ´À®·Á¼§ÀÐ
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ä¥Ð¤¬¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤ò¼ÖºÜÅÅÁõ¥âー¥¿¡Ê*6¡Ë¤È¤·¤ÆÀß·×¡¦É¾²Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥âー¥¿¤ÎÆÃÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»î¸³ÊÒ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼§µ¤ÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·×»»ÃÍ¤È¼ÂÂ¬ÃÍ¤¬¤Û¤Ü°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ2. ËÜ¼§ÀÐ¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖºÜÅÅÁõ¥âー¥¿¤ÎÆÃÀ (ÅÅÎ®ÃÍ¤È²óÅ¾¿ô¡¦¥È¥ë¥¯¤Î´Ø·¸¡¢¼ÂÂ¬ÃÍ¤È·×»»ÃÍ)
¡¡¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÀª¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Û¤ÜÅ´¤ÈÃâÁÇ¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¼§ÀÐ¤Ï¡¢²Á³Ê¤È¶¡µë¥ê¥¹¥¯ÌÌ¤«¤é¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥°ÌÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Ç¤ÏÊÝ¼§ÎÏ¤È²¹ÅÙÆÃÀ¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½Å´õÅÚÎà¸µÁÇ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥à(Tb)¤È¥¸¥¹¥×¥í¥·¥¦¥à(Dy)¤ÎÅº²Ã¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î½Å´õÅÚÎà¸µÁÇ¤Ï¥Í¥ª¥¸¥à(Nd)¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆÃÄê¤Î»º½Ð¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸À¤¬¹â¤¯¡¢»º½Ð¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©ÂÐ¾ÝÊª¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Î¥³¥¹¥È¤È¶¡µë¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼§ÀÐ¤Ï¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥à¤È¥¸¥¹¥×¥í¥·¥¦¥à¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¡¢»°·Ãµ»¸¦¡¢¥ß¥Ä¥Ð¡¢FMC¤Ï¡¢¼§ÀÊ´Ëö¤È¼§ÀÐ¤ÎÆÃÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÁÃÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼ï¼ÖºÜÅÅÁõ¥âー¥¿¤Ø¤ÎÅëºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ3.¡¡ËÜ¼§ÀÐ¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖºÜÅÅÁõ¥âー¥¿¡Ê¥ï¥¤¥Ñ¥âー¥¿¡Ë
¡Ê»²¹Í¡ËÍÑ¸ì²òÀâ¡¦½ÐÅµ
¡¡*1.¡¡¥Ê¥Î¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¼§ÀÐ
¡¡¿ô½½¥Ê¥Î¥áー¥È¥ëÎ³·Â¤Î¥½¥Õ¥È¼§ÀºàÎÁ¤È¥Ïー¥É¼§ÀºàÎÁ¤¬¸ò´¹Áê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¹ç²½¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¼§ÀÐ¤Ç¡¢¹â¤¤¼§µ¤ÆÃÀ¤¬ÆÃÄ§¡£
*2.¡¡¶¯¼§ÀÃâ²½Å´
¡¡½ãÅ´¤è¤ê¤â¹â¤¤Ë°ÏÂ¼§²½¤ÈÂç¤¤Ê¼§µ¤°ÛÊýÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´¤È¤ï¤º¤«11at.%¤ÎÃâÁÇ¤Î¤ß¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹¡¦¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¶¯¼§ÀÂÎÃâ²½Êª¡£
*3. Tomoyuki Ogawa et al 2013 Appl. Phys. Express 6 073007
https://iopscience.iop.org/article/10.7567/APEX.6.073007/meta¡¡
*4. ½Å´õÅÚÎà¸µÁÇ
¡¡¥é¥ó¥¿¥Î¥¤¥É¸µÁÇ¤Î¤¦¤Á¡¢¸¶»ÒÎÌ¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤Ê¥¬¥É¥ê¥Ë¥¦¥à(Gd)¡¢¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥à(Tb)¡¢¥¸¥¹¥×¥í¥·¥¦¥à(Dy)¡¢¥Û¥ë¥ß¥¦¥à(Ho)¡¢¥¨¥ë¥Ó¥¦¥à(Er)¡¢¥Ä¥ê¥¦¥à(Tm)¡¢¥¤¥Ã¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥à(Yb)¡¢¥ë¥Æ¥Ë¥¦¥à(Lu)¤Î8¸µÁÇ¤ò»Ø¤¹¡£¥âー¥¿ÍÑ¤Î¼§ÀÐ¤ÎÆÃÀ¸þ¾å¤ËÉ¬¿Ü¸µÁÇ¤À¤¬¡¢¥Í¥ª¥¸¥à¤ä¥µ¥Þ¥ê¥¦¥à¤è¤ê¤â¹â²Á³î¤Ä»º½Ð¹ñ°ÍÂ¸À¤¬¤è¤ê¹â¤¤¡£
*5. °µÊ´À®·Á/¼Í½ÐÀ®·Á
°µÊ´À®·Á¤Ï¡¢Ê´ËöÌê¶â¤Î°ì¼êË¡¤Ç¡¢¶âÂ°¤ä¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÊ´Ëö¤ò¶â·¿¤Ç¹â°µ°µ½Ì¤·¤ÆÀ®·Á¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¡£¹âÀºÅÙ¤ÇÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤ÎÉôÉÊ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹©¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î¼êË¡¡ÊÎã¡§¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¥¹¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÎÌ»ºÀ¤È¥³¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥ó¥µÉôÉÊ¤ä¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¯¥é¥Ã¥ÁÉôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÀ½Ë¡¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¼Í½ÐÀ®·Á¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á¤Îµ»½Ñ¤òÊ´ËöÌê¶â¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶âÂ°¤ä¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÎÊ´Ëö¤ò¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡Ê¼ù»é¤ä¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Èº®¹ç¤·¡¢¼Í½ÐÀ®·Áµ¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤ÎÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¡£°µÊ´À®·Á¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤ä¹â¤¤À£Ë¡ÀºÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥µーÉôÉÊ¡¢¼«Æ°¼Ö³°ÁõÉôÉÊÅù¤ÎÀ¸»º¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*6. ¼ÖºÜÅÅÁõ¥âー¥¿
¡¡¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²óÅ¾ÎÏ¤ËÊÑ´¹¤µ¤»¤ëÉôÉÊ¡Ê¥âー¥¿¡Ë¡£ÅÅÆ°¼ÖÎ¾¤Î¶îÆ°¥âー¥¿¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¢ÅÅÆ°¥¦¥¤¥ó¥É¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎºîÆ°ÍÑ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¼§ÀÃâ²½Å´·Ï¼§ÀÐ¤òÍÑ¤¤¤¿¥âー¥¿¼ï¤Ï¡¢±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥âー¥¿¡ÊPMSM¡Ë¤ò»Ø¤¹¡£