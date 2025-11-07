中堅・中小企業向けリーガルテックサービスを提供する株式会社リセへ出資

株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ（本社：東京都港区、代表取締役CEO&CCO：笹原 優子、以下、NDV）は、同社が運用するファンドを通じて、中堅・中小企業向けリーガルテックサービスを提供する株式会社リセ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長・弁護士（日本・米国NY州）：藤田 美樹、以下、リセ社）へ出資を行いました。

リセ社は、主に中堅・中小企業向けに様々なリーガルテックサービスを提供しています。リセ社の主力商品である「LeCHECK（リチェック）」は、各分野の専門弁護士の知見と最先端の技術を活用したAIによる契約書レビューサービスであり、2025年9月時点で4,500社以上の企業の法務業務を支援しています。

日本では法務業務の体制や対応力において、企業規模による大きな格差が存在しています。特に中堅・中小企業では専門の法務人材の雇用や、弁護士の起用、法務部の組成が難しい状況であり、これらの企業の多くは法的リスクの管理について不十分なまま企業活動を行っています。リセ社が提供するリーガルテックサービスは、このような法務サービスへのアクセス格差という社会課題の解決に貢献します。

NTTグループは、グループ各社で社会や産業のDX（デジタルトランスフォーメーション）と、それによる新たな価値創出に取り組んでいます。リーガルテックの分野で支持を集めるリセ社と、本出資を契機にさらなる連携を深めることにより、社会課題の解決を加速させるとともに、新たな価値の創造をめざしてまいります。

■株式会社リセについて

会社名 株式会社リセ

所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork KANDA SQUARE

代表者 代表取締役社長 藤田 美樹

事業内容 企業法務業務に関するAIサービスの企画・開発・提供

URL https://lisse-law.com/