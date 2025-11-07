ジブラルタ生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 広義、以下「ジブラルタ生命」）と吉本興業株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡本 昭彦、以下「吉本興業」）は、2024年4月より金融教育分野で協業を開始した「すまいるマネープロジェクト（略称：わらきん）」の一環として、若年層の金融リテラシー向上を目的に、2025年11月7日（金）に、金融バラエティイベントと動画コンテンツシリーズを配信します。

1.金融バラエティイベント「THE 笑金Live 未来を考える夜」のオンライン配信

フットボールアワーがMCを務め、「未来」と「お金」をテーマに語り合う金融バラエティイベントをオンラインで配信します。吉本興業所属のタレントが多数出演し、20代の若年層が近い将来直面する可能性が高いライフイベントをテーマに、コントで笑いを交えながら、ライフイベントを経験した先輩芸人のトークや専門家の解説を通じて、考える選択肢を広げられるようなイベントになります。本イベントを通じて、楽しみながらお金について学び、自身の未来を前向きに考えるきっかけを届けます。

【イベント概要】

2.動画コンテンツシリーズ「笑金ルーム ～笑って学べる金融バラエティ～」の配信







SNSに親しむ若年層に向けた新しい金融教育コンテンツとして、ジブラルタ生命公式YouTubeチャンネルで動画コンテンツシリーズ「笑金ルーム ～笑って学べる金融バラエティ～」を配信します。本シリーズでは、お笑いコンビ鬼越トマホークがMCを務め、ゲストの若手タレントとともに、コントやトークを交えながら“お金にまつわる疑問や不安”を楽しく学べる構成となっています。“お金は難しい”“誰に聞いたらよいか分からない”と感じる若年層に向けて、笑いを通じて自身の未来やお金との向き合い方を前向きに捉えるきっかけを届けます。

【コンテンツ概要】

■すまいるマネープロジェクト（略称：わらきん）について

全国あらゆる年代の金融リテラシー向上を目的として、2024年4月よりジブラルタ生命と吉本興業は金融教育分野における協業を開始しました。

様々な取組を通じて、あらゆる年代の方々が金融リテラシーを楽しく正しく身に付け、安心してお金を使うことができるようになることで、ウェルネス（心身ともに健康）な人生を歩むことができる社会の実現を目指します。

すまいるマネープロジェクトが目指すコンセプトについては、プロモーション動画を制作し、ジブラルタ生命公式YouTubeチャンネルに掲載しています。フットボールアワーの岩尾望がナレーションを担当し、プロジェクトを通じて私たちがお届けしたい金融教育への想いを動画で表現しています。

以下URL、もしくは二次元コードよりご覧ください。

動画URL: https://youtu.be/Ef7At_wHSB0









両社は、今後この協業を通じて、エンターテイメント（笑い）の要素も交えながら、全国の皆さまに、金融リテラシー向上の機会、ならびに人生におけるさらなる安心をお届けしてまいります。