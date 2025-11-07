メルツ・エステティックス（R）、唯一のFDA認可済みリアルタイム可視化対応超音波機器「ウルセラピー・プライム」における腕および腹部（＊）の新適応を発表





最新のFDA認可により、上腕前部、上腕後部 および腹部の皮膚のたるみ改善に適応拡大。米国で先行発売後、世界展開予定。

MERZ AESTHETICS® ANNOUNCES NEW ARMS AND ABDOMEN* INDICATION FOR ULTHERAPY PRIME, THE ONLY FDA-CLEARED ULTRASOUND WITH REAL-TIME VISUALIZATION

ノースカロライナ州ローリー--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界最大の医療美容専門企業であるメルツ・エステティックス（Merz Aesthetics）は、米国食品医薬品局（FDA）が「ウルセラピー・プライム（Ultherapy PRIME）」を上腕前部、上腕後部および腹部の皮膚のたるみ改善に対して認可したことを発表しました。

ウルセラピー・プライムは、顔**、首、デコルテに加え、今回新たに身体*にも対応する、リアルタイム可視化機能を備えた唯一のFDA認可済みソリューションです。（1）これらの新たな適応は、まず米国で発売され、その後、世界各国の市場へと展開される予定です。

「今回のFDA認可は、昨年のウルセラピー・プライムの成功に続く、当社の著しい成長の証しです」と、メルツ・エステティックスの最高経営責任者（CEO）ボブ・ラティガンは述べています。「顔**から身体*へと治療領域を拡大することで、新たな施術の可能性を広げ、高まる患者ニーズに応えるとともに、非侵襲的スキンリフティングおよび引き締め分野におけるリーダーシップをさらに強化しています。」

ウルセラピー・プライムは、世界で350万件を超える施術実績と95%の満足度を誇り、非侵襲的スキンリフティングのゴールドスタンダードとして認められる「ウルセラピー（Ultherapy®）」の実績を基盤としています。1-3スキンリフティング市場は急速に拡大しており、2030年までに約9%の成長が見込まれています。この成長は主に、ライフステージ（産後や更年期）および体重減少に関連する皮膚のたるみを持つ患者層の拡大によって支えられています。（4）

ウルセラピー・プライムは、必要な箇所に的確に作用し、体内の自然なコラーゲンおよびエラスチンの生成を促します。施術は1回で、眉やあご下、首の皮膚を引き上げ、デコルテのしわやラインを滑らかに整えます。現在では、腕や腹部の皮膚も引き締めてハリを与えることが可能になりました。ダウンタイムはなく、すべての肌タイプに安全です。（1）,（5） ウルセラピー・プライムは、個々の状態に合わせた自然で目に見える仕上がりを実現し、若々しい印象の肌へ導きます。その効果は、顔**では1年以上、腕および腹部では6か月以上持続することが確認されています。（4）-（7）

「ウルセラピー・プライム・プラットフォームは、非侵襲的スキンリフティングにおけるウルセラピーの特長をすべて備えており、さらに1回の施術で腹部や腕の皮膚の質を改善できます」と、カリフォルニア州サンディエゴを拠点とする世界的に著名な皮膚科専門医であり、美容皮膚外科医でもあるサブリナ・ファビ医学博士は述べています。「これは、顔と同じように身体の肌を若々しく保ちたいと望む患者にとって、大きな価値があります。」（6）,（8）,（9）

「腕および腹部* に対するこれらの新たな適応は、ウルセラピー・プライムを多目的なスキンリフティング、スムージングおよび引き締め治療ソリューションとして、さらに強固な位置付けへと導きます」と、メルツ・エステティックスのチーフ・マーケティング・オフィサー（CMO）であるアレクシス・スターンは述べています。「この画期的な取り組みは、1年前にウルセラピー・プライムを顔** のリフトアップ・プラットフォームとして発表したときに始まりました。今回の新たな成長段階では、身体* を引き締め、ハリを与えることが可能になりました。」（1）,（8）

新たな身体* への適応を広く紹介するために、メルツ・エステティックスはウルセラピー・プライムの新しいグローバルキャンペーンも開始します。ウルセラピー・プライムの詳細については、Ultherapy.comをご覧いただくか、Instagramの@Ultherapyをフォローしてください。

メルツ・エステティックスについて

メルツ・エステティックス（Merz Aesthetics）は、医療従事者、患者、そして社員が毎日を自信を持って過ごせるよう支援してきた、長い歴史を持つ医療美容企業です。同社は、人々が自分らしさをどう定義するかにかかわらず、世界中の人々が「最高の自分」として、見た目も気持ちも生き方もより良くできるよう支援することを目指しています。臨床的に有効性が確認された製品ポートフォリオには、注入剤、医療機器、スキンケア治療などが含まれ、それぞれの患者のニーズに合わせて高い安全性と有効性をもって提供しています。115年以上にわたり家族経営を続けており、家族のような関係を築ける顧客とのつながりで知られています。メルツ・エステティックスのグローバル本社は米国ノースカロライナ州ローリーにあり、世界90か国で事業を展開しています。また、1908年にドイツ・フランクフルトで設立されたメルツ・グループの一員でもあります。詳細はmerzaesthetics.comをご覧ください。

ウルセラピーについて

ウルセラ（Ulthera®）システムは、眉、首、あご下の皮膚をリフトアップし、デコルテのしわやラインを改善するほか、腹部、上腕前部および上腕後部の皮膚のたるみの外観改善に使用されます。市販後調査で報告された有害事象は、使用説明書（IFU）に記載されています。国ごとの具体的な適応範囲、製品および安全性に関する詳細情報、副作用の可能性については、IFUを参照してください。

臨床試験で最も多く報告された副作用は、発赤、腫れ、痛み、一過性の神経反応です。安全性および副作用に関する詳細については、施術を担当する医療従事者にご相談ください。

*腹部、上腕前部および上腕後部の皮膚のたるみの外観改善を適応としています。

**顔とは、FDAにより認可されたウルセラピー・プライムの適応部位を指します。

