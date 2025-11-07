こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
環太平洋大学が11月19日に池江美由紀客員講師による講演会「子どもの可能性を信じて育てる」を開催
IPU・環太平洋大学（岡山市東区）では11月19日（水）、競泳の池江璃花子選手の母親である池江美由紀客員講師（同大次世代教育学部こども発達学科）による特別講演会「子どもの可能性を信じて育てること」を開催。池江客員講師が教育や子育ての現場で培った経験をもとに、学生向けに講演会①「逆境に負けない強い心を育てる」、保護者向けに講演会②「子どもの可能性を信じて育てる」および講演会③「挑戦を応援する子育て」の3つの講演を行い、子どもの成長を支えるヒントを語る。会場は講演によって異なり、講演会②と講演会③は一般参加も可能（要事前予約）。
池江美由紀客員講師は1995 年、子どものための能力開発教室を開校。3人の子育てをしながら、幼児教室の講師兼経営者として子どもたちの指導に携わってきた経験を持ち、現在も講師として教室のクラスを受けもっている。
このたび環太平洋大学では、池江客員講師による特別講演会を開催。当日は同大の学生や、東岡山IPUこども園・各種「IPUアカデミー」の保護者らおよび一般を対象とした3つの講演を実施。学びと気づきに満ちた1日となることが期待される。概要は下記の通り。
■特別講演会「子どもの可能性を信じて育てる」
【日程】 11月19日（水）
【講師】 池江美由紀客員講師（環太平洋大学次世代教育学部こども発達学科）
【申込】 https://ipu-japan.ac.jp/news/35895/
・講演会①「逆境に負けない強い心を育てる」
【時間】 10:45～12:15
【会場】 IPU・環太平洋大学 第1キャンパス フィロソフィア１F サザンクロス（岡山市東区瀬戸町観音寺721）
【対象】 次世代教育学部（教育経営学科・こども発達学科）1～2年生
・講演会②「子どもの可能性を信じて育てる」
【日時】 14:00～15:00
【会場】 東岡山IPUこども園 こんこんホール（岡山市中区長岡4-108）
【対象】 東岡山IPUこども園 保護者＋一般
・講演会③「子どもの可能性を信じ、挑戦を応援する子育て－子どもの未来を支えるために、今できること－」
【日時】 17:00～18:00
【会場】 IPU・環太平洋大学 第1キャンパス ディスカバリー１F プレゼンテーションラボ（岡山市東区瀬戸町観音寺721）
【対象】 各種IPUアカデミー 保護者・関係者＋一般
▼本件に関する問い合わせ先
大学評価・IR室
井上聡
住所：岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721
TEL：0862015240
FAX：0869080220
メール：s.inoue@ipu-japan.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/