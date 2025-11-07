ストリーミング動画を“もっと自由に楽しもう”！StreamFab、11月中旬にブラックフライデーキャンペーン開催予定！
日本でも大人気！便利な専用ダウンローダーが充実
「StreamFab」では、日本国内の主要ストリーミングサービスに対応した専用ダウンローダーシリーズも展開中。
操作はワンクリックで簡単、初心者でも迷わず使える設計が魅力です。
● Amazon ダウンローダー：https://streamfab.jp/amazon-downloader.htm
Prime Videoの映画やドラマをフルHDで保存。配信期間の短いコンテンツも安心してオフライン視聴可能。
● Netflix ダウンローダー：https://streamfab.jp/netflix-downloader.htm
最大1080p画質対応。シリーズ作品をまとめて自動ダウンロードできるため、忙しい方にもぴったり。
● TVer ダウンローダー：https://streamfab.jp/tver-downloader.htm
見逃し番組を簡単保存。配信終了前にダウンロードして、いつでも見たい時に視聴できます。
● ABEMA ダウンローダー：https://streamfab.jp/abematv-downloader.htm
アニメ・バラエティなどの人気番組を、配信終了後もローカルで楽しめます。倍速再生にも対応。
● U-NEXT ダウンローダー：https://streamfab.jp/unext-downloader.htm
長編映画やライブ映像などを高画質・高音質で保存。大容量コンテンツもスムーズにダウンロード可能。
StreamFab オールインワンとは？
「StreamFab（ストリームファブ）」は、世界中の主要なストリーミングサービスに対応した、動画ダウンロードソフトの決定版です。
「オールインワン」版では、YouTube・Netflix・Amazon Prime Video・Disney+・Hulu・U-NEXTなど、1000以上の配信サイトから映画・ドラマ・アニメを高画質のまま保存できます。
オフライン再生にも対応しており、通勤・通学中や旅行先でも通信量を気にせず視聴可能。
広告カット機能や字幕・音声の選択保存にも対応し、まさに「自分だけの動画ライブラリ」を作れる一本です。
11月中旬、ブラックフライデーキャンペーン登場！
現在開催中のハロウィン企画に続き、11月12日前後よりブラックフライデーキャンペーンがスタート予定です。
オールインワン版をはじめ、人気の単品ダウンローダーも年間最大級の割引価格で登場。
「気になっていたけどまだ購入していない…」という方にとって、まさに今がチャンス！
期間限定の特別価格を、ぜひお見逃しなく。
キャンペーン詳細・更新情報はこちらからチェック！
StreamFab公式キャンペーンページ：https://streamfab.jp/promotion.htm
製品一覧・購入ページ：https://streamfab.jp/streamfab.htm
動画ライフを、もっと自由で快適に。
「StreamFab オールインワン」があれば、“配信終了”に焦る必要はありません。
お気に入りの作品を、好きなときに、好きな場所で楽しめる。
そんな自由な動画体験を、あなたの手に。
ハロウィンに続くこの秋冬、ブラックフライデーキャンペーンでお得にStreamFabを手に入れて、
快適なオフライン動画ライフを始めましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333741&id=bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
