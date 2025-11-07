トラックドライバーが安心して働ける環境をつくるサポート ファービヨンド（新宿区）がトイレ・銭湯マップで物流の安心を支援
合同会社ファービヨンド（東京都新宿区、代表社員：上野 淳）は、
トラックドライバーの「安心して休める環境づくり」を応援する取り組みとして、
地図アプリ「トイレ情報共有マップくん」「銭湯・温泉・サウナマップくん」を活用し、
全国の物流現場を支援しています。
■ 背景：ドライバー2024年問題と、厳しい労働環境
日本の物流を支えるトラックドライバーの労働環境は、今、転換点を迎えています。2024年4月から「働き方改革関連法」により、トラック運転者の時間外労働に年間960時間の上限が設けられ、長時間労働の是正が進む一方で、休息場所やインフラの不足が深刻な課題となっています。
現場では、
「長距離運転中に休憩できる安全な場所がない」
「トイレや入浴施設を探すのに時間がかかる」
「休息を取ることがむしろ難しくなっている」
といった声が多く聞かれます。
こうした状況を受け、ファービヨンドは、デジタル地図技術を通じて
「ドライバーが案して働ける環境をつくる」という新たなアプローチでドライバーを支援しています。
■休息不足が続く物流現場に“見える安心”を
「休める場所が少ない」「トイレが見つからない」といった現場の声に対し、
ファービヨンドはマップアプリと人の口コミによる、
あたたかな情報の力で安心を届ける社会インフラづくりを進めています。
■ アプリで支える「休息インフラ」
全国で累計1,000万ダウンロードを超えるファービヨンドのマップアプリシリーズは、
ユーザーが情報を投稿・更新できる参加型地図プラットフォームです。
トイレ情報共有マップくん
公衆トイレ、道の駅、コンビニ、SA・PAなどを地図上に表示。
多目的トイレやオストメイト対応などの詳細も確認でき、
“どこででも安心して休める”ドライバーの安心づくりをサポートしています。
銭湯・温泉・日帰り温泉レビュー情報共有マップくん
長距離運転後の疲労回復やリフレッシュに役立つ入浴施設を検索。
夜間営業や駐車場付きなど、ドライバー目線での検索も可能です。
“湯に浸かる時間も仕事のうち”
ファービヨンドは、心身の健康を守る“休息の地図”を広げています。
■ 現場の声が地図を育てる「共助の仕組み」
実際に利用した人がスポットを投稿・更新することで、
アプリの情報は常に最新に保たれています。
「ここが助かった」「この銭湯が最高だった」など、
現場のリアルな声が、仲間の安心へとつながっています。
自治体との連携も進み、公共施設のトイレ情報などが公式に掲載される地域も増加中。
民間と地域が手を取り合い誰もが安心して働ける社会づくりを目指しています。
■ 代表コメント
「トラックドライバーの方々は、私たちの生活を支える大切な存在です。
ファービヨンドは、“安心して働き続ける社会”をデジタルの力で実現し、
働く人の安心と笑顔を守っていきます。」
合同会社ファービヨンド 代表社員 上野 淳
■ 今後の展開
ファービヨンドは今後、トラック協会・運送事業者・道の駅・銭湯組合などと連携し、
「休息スポットの見える化プロジェクト」を全国に展開予定。
物流業界の働き方改革に寄与する“共助のマップ”として、
安心して働ける環境づくりを支えていきます。
マップアプリ公式ホームページ
https://far-beyond.biz/maps_official/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド（FARBEYOND LLC）
所在地：東京都新宿区
代表社員：上野 淳
公式サイト：https://far-beyond.biz/
事業内容：地図アプリ・地域情報プラットフォームの開発・運営
配信元企業：合同会社ファービヨンド
