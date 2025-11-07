肌の自活力を上げる「深秋のビタミンEプレミアムセラム20ml」を11月限定発売中。日本製の「米ぬか油」と”若返りのビタミン”と呼ばれる「天然ビタミンE」でエイジングへたっぷりアプローチ。【セラストア】
オンラインストア「セラストア」（本社：東京都港区南青山3-14-26／代表取締役社長：町田映子）では、「深秋のビタミンEプレミアムセラム20ml」を2025年11月1日～11月30日の期間限定で販売中しています。
深い美しさを求め、エイジングにも真摯に向き合う方へ。
日本製の「米ぬか油」と
”若返りのビタミン”と呼ばれる「天然ビタミンE」を配合。
エイジングへたっぷりアプローチ。
ブレンドされている精油は、しっかり乾燥を防いで、お肌を整えてくれる成分がずらり。
使うたびに肌もこころも癒されます。
CERA セラリキッド「深秋のビタミンEプレミアムセラム」は、乾燥肌・エイジングケア対策にぴったり。
11月のみの限定販売です。15日まで送料無料でお届けします。
是非お試しください。
商品名： 深秋のビタミンEプレミアムセラム
原材料：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE、コメヌカ油、精油
使用方法：お手持ちの化粧水のあとにお使いください。ボトルを振って、1～２プッシュ分を手にとり、お肌にゆっくりと塗布します。
価格：7,370円（税込）
セラストア商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=189058774
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333722&id=bodyimage1】
〇こだわりの日本製成分で、若々しい肌を目指します。
ビタミンＥとγオリザノールで、肌の底力を上昇。エイジングに。乾燥肌に。
●天然ビタミンE
ビタミンEは、抗酸化力が強く、酸化しやすい細胞を健やかに保ってくれます。
”若返りのビタミン”と呼ばれ、美容には欠かせない成分です。
セラリキッドは、アルガンオイルの100倍ものビタミンＥをブレンド。
活性の高い天然のビタミンEだから、ダイレクトに働きます。
●米ぬか油
唯一日本国内ですべてつくることができる成分。
昔から米ぬかは肌にいいと言われますよね？
米ぬかから唯一とれるγ（ガンマ）オリザノールは、高い抗酸化作用を持ち、血行を良くしてくれるから。
乾燥肌の改善や肌のバリア機能を保護することでもよく知られています。
植物性セラミドを含み、美肌へと導いてくれます。
〇天然の精油は、肌にも気持ちにもフィットします。
ビタミンEプレミアムセラムは、金木犀・オレンジスイート・シダーウッドの精油を配合。
●金木犀（キンモクセイ）
希少な精油、金木犀のふんわりとした香りが広がります。リラックス効果で心とからだを整え、エイジングケアに。抗酸化作用も高く、鎮静や痛みの緩和にも効果を発揮します。
●オレンジ
ストレスや不安など神経の緊張を緩和し、気分を明るくしてくれる香り。血行を促進する作用があることから、老廃物を流し、むくみの改善やセルライトの除去に効果的です。
●シダーウッド
ほのかな甘さとスパイシーさのある複雑な香り。リンパの流れをよくし、顔色が良くすることから、スキンケアによく使われています。セルライトやむくみにも効果的。
◆株式会社セラについて
セラは1975年に治療院としてスタートし、天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と「ビタミンマッサージ（R）」を独自に開発して以来、多くの方に愛されてまいりました。
美と健康のプロフェッショナル達が長年にわたりご愛用くださるセラリキッドをはじめ、関連製品の製造販売や治療院運営をおこなっています。「セラリキッド」をたくさんの方の日々のケアにご活用いただけるよう活動しています。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／医薬部外品の販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営
上記各号に付帯する一切の業務
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
配信元企業：株式会社セラ
