EV・5G・航空宇宙が牽引 グローバルコンポーネント信信頼性試験市場、2031年に155.7億米ドル到達予測
コンポーネント信頼性試験とは、電子機器、車載部品、通信モジュール、半導体デバイスなどあらゆる産業用コンポーネントに対して、環境ストレス、熱衝撃、振動、電気的負荷など多様な条件下での耐久性・安定性・安全性を検証する評価プロセスである。製品開発の初期段階から量産後まで一貫して行われるこの試験は、設計品質を定量的に把握し、潜在的故障リスクを未然に排除するための科学的手段として位置づけられている。特に、EV、5G、航空宇宙、医療機器など高信頼性を要求する分野においては、試験データの蓄積と国際認証の取得が製品競争力を左右する。信頼性試験は単なる「テスト業務」ではなく、企業の品質保証体系の中核に組み込まれる戦略的インフラであり、技術検証からブランド信頼の形成にまで直結する重要な産業機能である。
変動する市場構造
市場再編期においては、単なる試験請負型から、設計段階への技術参画型・DX支援型の高付加価値モデルへ移行する企業が競争優位を確立すると考えられる。
LP Informationh調査チームの最新レポートである「グローバルコンポーネント信頼性試験市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/568994/components-reliability-testing）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが-13.3%で、2031年までにグローバルコンポーネント信頼性試験市場規模は155.7億米ドルに達すると予測されている。背景には、試験自動化やAI解析技術の導入によるコスト効率化、メーカー内製化の進展、試験標準の統合による需要集中などが挙げられる。つまり、量的拡大から質的高度化へとフェーズが移行しつつある段階であり、サービスプロバイダーには専門分野の特化、国際認証対応力、データ解析技術の強化が求められている。
図. コンポーネント信頼性試験世界総市場規模
図. 世界のコンポーネント信頼性試験市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationhのトップ企業研究センターによると、コンポーネント信頼性試験の世界的な主要製造業者には、SGS、Dekra、Bureau Veritas、蘇試試験、広電計量、華測検測、Intertek Group、TUV SUD、UL Solutions、Applus+Laboratoriesなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約3.0%の市場シェアを持っていた。
国際認証機関と地域試験機関の共存構造
本市場は、国際的な第三者認証機関と地域主導の独立試験センターが共存する多層的競争構造を形成している。グローバル大手では、SGS、Bureau Veritas、Intertek Group、TUV SUD、Dekra、UL Solutions、Applus+ Laboratories が広範な産業領域をカバーし、国際規格への適合性試験を包括的に提供している。これらの企業は自動車、航空宇宙、エネルギーなどの分野で高い信頼を獲得し、グローバルOEMとの長期契約を通じて安定した収益基盤を築いている。
一方、中国市場を中心に、中科検測、北測検測、西測検測、信測標準、華測検測、広電計量、蘇試試験などの地域試験機関が急速に台頭している。これらの企業はローカル規制への迅速対応力と、EV・バッテリー・半導体関連の専門試験能力を強みとし、グローバル機関との技術提携を通じて国際的競争力を拡大している。市場の中核を担うこれら企業は、試験精度とトレーサビリティの高度化、クラウドデータ連携、AI解析を活用した信頼性予測技術の開発など、サービス領域を従来の「検証」から「設計品質ソリューション」へと拡張している。
