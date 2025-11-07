『城とドラゴン』×『ゴーゴーカレー』11月7日（金）8:00より初のコラボイベントを開催中！全国の対象店舗が「城ドラ世界地図」のコラボ名所に！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、『ゴーゴーカレー』との初のコラボイベントを2025年11月7日（金）8:00より開催中であることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333677&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『ゴーゴーカレー』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_gogocurry
11月7日（金）8:00より、『ゴーゴーカレー』との初のコラボイベントを開催中です。期間中はアバたまに新しいボイス付きコラボお着替えとしてコングの「ゴリ子」や、剣士のコラボお着替えが登場！また、「城ドラ世界地図」にコラボ限定名所が登場し、全国の『ゴーゴーカレー』対象店舗を訪れて旗を立てることで、“祝福”などを獲得することができます。ぜひゲームとリアルで、期間限定のコラボイベントをお楽しみください。
【コラボ開催期間】2025年11月7日（金）8:00 ～ 12月14日（日）23:59
※上記はアプリ内での開催時間です。対象店舗や営業時間については『ゴーゴーカレー』公式サイトにてご確認ください
■『ゴーゴーカレー』公式サイト：https://gogocurry.com/
■『城とドラゴン』コラボメニュー未実施店舗についてのお知らせ：https://gogocurry.com/blogs/news/2025-11-04/
「コング」のボイス付きコラボお着替え（CV:若林倫香）などが「アバたま」に登場！
「ゴーゴーカレーのアバたま」に城ドラキャラのボイス付きコラボお着替えとして、コングの「ゴリ子（CV:若林倫香）」が登場！さらに剣士のコラボお着替え「ゴーゴーカレーセット」も登場いたします。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定お着替えを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※「ゴーゴーカレーのアバたま」は、ルビーで割ることはできません
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※今回のコラボお着替えを入手しても能力のパラメータは強化されません
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333677&id=bodyimage2】
「ゴーゴーカレーコラボ記念ログインボーナス」開催
コラボイベント開催を記念して、コラボ限定の調子アップアイテム「ロースカツカレー」やルビーなどがもらえる「ログインボーナス」を開催いたします。
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
◎コラボ限定の調子アップアイテム「ロースカツカレー」
調子を3段階上げてアゲモードにするアイテムです。まれに超絶好調になることがあります。
「ゴーゴーカレーコラボミッション」開催
コラボ期間中さまざまな「コラボミッション」を達成すると、コラボ限定の調子アップアイテム「ロースカツカレー」やルビーなどがもらえます。
ゴリ子の訪問イベント「ゴリ子から本日のおすすめメニュー」開催
期間中1日最大1回、ゴリ子が城下町へ訪問してくるイベントです。さまざまなゴーゴーカレーのメニューを紹介すると共に、お土産にアイテムをプレゼント！紹介されるメニューは毎回異なるので、気になるメニューがあれば、ぜひ店舗で注文してみては？
