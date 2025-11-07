大東賢監督の自主映画の魅力！パワー系アクション俳優の先駆者 大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
「大東賢監督の自主映画の魅力 」
☆確かな話題性
大東賢監督の自主アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、低予算ながらも異例の成功を収め、話題作として注目されています。
☆指標
一般的な興行収入では測れない独自の指標で大きな話題となりました。
☆メディア露出
自主映画にもかかわらず、テレビ局の取材が入ったり、国内主要映画サイトの注目作品ランキングで上位を記録したりしています。
☆受賞歴
第3回丹波国際映画祭でグランプリを受賞しました。
☆監督自身のユニークな強みと経験
大東賢監督自身の個性的な経歴と身体能力が、映画に独自の魅力を加えています。
☆元日本王者
アームレスリングの元日本王者であり、全盛期には前腕が45cm、握力85kgという並外れたフィジカルを持っています。
☆パワー系アクション
アームレスリングで培ったフィジカルを活かし、従来の日本のアクション俳優には少なかった「パワー系アクション」という新しいスタイルを確立しました。香港アクション映画界のレジェンドからは「ブルース・リー以来のグローブ」と評されることもあります。
☆社会派コメディ
運送業でのアルバイト経験を基に、誤配、パワハラ、人手不足、カスハラなど現代の運送業界が抱える社会問題を、シリアスかつコミカルに描いています。
☆ 著名人の参加とユニークなロケ地
低予算ながらも、その情熱とアイデアで豪華な要素を取り入れています。
☆特別出演
特撮ヒーロー界のレジェンドである藤岡弘、さんや堀田眞三さんが声優として特別出演し、ファンから注目されました。
☆ロケ地
伊勢の安土城をロケ地に使用し、クライマックスでは天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。昭和風の道場アクションもあり、その多様性が話題となりました。
☆ 自主映画界への影響
大東賢監督の成功は、インディーズ映画制作者に大きな希望を与えています。
☆可能性の提示
大手プロダクションに頼らなくても、熱意と独自のビジョンがあれば質の高い作品を生み出せることを証明しました。
☆日本アクション映画界の活性化
アームレスラーやボディビルダーなど、パワフルな肉体を持つ多様な人材がアクション映画界で活躍できるような作品制作を目指し、業界全体を活性化させています
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333629&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、アジアでは希少な存在のパワー系アクション俳優の先駆者と表現し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
☆確かな話題性
大東賢監督の自主アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、低予算ながらも異例の成功を収め、話題作として注目されています。
☆指標
一般的な興行収入では測れない独自の指標で大きな話題となりました。
☆メディア露出
自主映画にもかかわらず、テレビ局の取材が入ったり、国内主要映画サイトの注目作品ランキングで上位を記録したりしています。
☆受賞歴
第3回丹波国際映画祭でグランプリを受賞しました。
☆監督自身のユニークな強みと経験
大東賢監督自身の個性的な経歴と身体能力が、映画に独自の魅力を加えています。
☆元日本王者
アームレスリングの元日本王者であり、全盛期には前腕が45cm、握力85kgという並外れたフィジカルを持っています。
☆パワー系アクション
アームレスリングで培ったフィジカルを活かし、従来の日本のアクション俳優には少なかった「パワー系アクション」という新しいスタイルを確立しました。香港アクション映画界のレジェンドからは「ブルース・リー以来のグローブ」と評されることもあります。
☆社会派コメディ
運送業でのアルバイト経験を基に、誤配、パワハラ、人手不足、カスハラなど現代の運送業界が抱える社会問題を、シリアスかつコミカルに描いています。
☆ 著名人の参加とユニークなロケ地
低予算ながらも、その情熱とアイデアで豪華な要素を取り入れています。
☆特別出演
特撮ヒーロー界のレジェンドである藤岡弘、さんや堀田眞三さんが声優として特別出演し、ファンから注目されました。
☆ロケ地
伊勢の安土城をロケ地に使用し、クライマックスでは天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。昭和風の道場アクションもあり、その多様性が話題となりました。
☆ 自主映画界への影響
大東賢監督の成功は、インディーズ映画制作者に大きな希望を与えています。
☆可能性の提示
大手プロダクションに頼らなくても、熱意と独自のビジョンがあれば質の高い作品を生み出せることを証明しました。
☆日本アクション映画界の活性化
アームレスラーやボディビルダーなど、パワフルな肉体を持つ多様な人材がアクション映画界で活躍できるような作品制作を目指し、業界全体を活性化させています
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333629&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、アジアでは希少な存在のパワー系アクション俳優の先駆者と表現し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。