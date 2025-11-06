【11/19開催セミナー】上流工程をDXする！
沖縄県からの委託を受けて運営されているビジネスマッチングサイト『CoTECH okinawa』は、2025年11月19日（水）セミナー、上流工程をDXする！～AI時代に自社と顧客の生産性向上を実現するための最重要ポイント～を開催します。
～AI時代に自社と顧客の生産性向上を実現するための最重要ポイント～
ソフトウェア開発に生成AIが活用され始めた現在、より一層上流工程の重要性が増しています。
一方で、上流工程をIT企業における一連の基幹業務と見据えたときに、生産性を損ねる要因が多数見受けられるのも事実です。
本講演では、この問題に対してDXという観点からどう取り組むのか、そしてその取り組みを応用することで顧客に対してどのような提案を行えるようになるのか、という観点から その最重要ポイントをお伝えします。
【セミナー概要】
日 時：2025年11月19日（水）16:00～17:15
会 場：沖縄産業支援センター305（那覇市小禄1831-1）
＋オンライン配信（ハイブリッド開催）
主 催
主催：沖縄県
運営・問合せ：一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO）
プログラム
16:00～ 開会
16:05～ 講演
羽生 章洋 氏
「はじめよう！プロセス設計～要件定義（案）」
16:50～ 事業紹介
ISCO
※セミナー終了後、会場近隣にて懇親会を開催予定。
参加対象
ソフトウェア開発事業者の経営者、経営幹部、技術者
沖縄県内事業者との連携を検討している方
セミナーお申し込みはコチラ :
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TTCIKAMhG0qbMi0rfeGtl8dUmkvYQ9lDrF3XnrwFMkZUMlJaMzJURjM0RjRWUVlTT1ZRU01JNFYwTCQlQCN0PWcu&route=shorturl
チラシDL(https://isc-okinawa.org/wp-content/uploads/1119CoTECH-okinawa.png)
セミナー申込はコチラから :
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TTCIKAMhG0qbMi0rfeGtl8dUmkvYQ9lDrF3XnrwFMkZUMlJaMzJURjM0RjRWUVlTT1ZRU01JNFYwTCQlQCN0PWcu&route=shorturl
【CoTECH okinawa について】
「CoTECH okinawa」は、沖縄県内のIT企業の技術・実績を“見える化”し、県外企業との協業やマッチングを促進するビジネスマッチングプラットフォームです。
従来の一方通行型マッチングと異なり、登録企業が双方向でアプローチできる仕組みを採用。さらにオンライン面談のアテンドやISCOによる伴走支援を通じて、県内外企業の新たな協業機会を生み出しています。
また、国内有数の「ニアショア開発拠点」としての沖縄の強みを活かし、観光と融合した「リゾートテクノロジー」分野など、地域特性を踏まえたイノベーションの展開を目指しています。
【一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO）について】
沖縄県経済の振興を図る産業支援機関として、データとデジタル技術の利活用とイノベーションをもたらす機会を創出することを基本理念に、官民共同の出資により、沖縄県の外郭団体の一つとして2018年に設立。
【お問い合わせ先】
一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO）
担当：仲田、川満
アドレス：cotech@isc-okinawa.org