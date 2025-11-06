フレグランスブランド【NOWHERE NOWHERE】松坂屋名古屋店の「大人のファッション展」に出店

株式会社WELL-ESSENCE




この度、松坂屋名古屋店にて、2025年11月12日（水）～11月17日（月）の期間で開催される「大人のファッション展」への出店が決定いたしました。



NOWHERE NOWHEREの香り全12種をお試しいただけるこの機会に、ぜひお立ち寄りください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


イベント概要

NOWHERE NOWHERE POPUP 詳細
■出店期間


2025年11月12日（水）～11月17日（月）※


■場所


松坂屋名古屋店 南館1F オルガン広場
〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号
■営業時間


10:00～19:00


※最終日のみ、当会場は18：00にて閉場いたします。


展開商品

・オードパルファン


・ヘアトリートメントオイル
・ルームフレグランスミスト



オードパルファン（全12種）

ヘアトリートメントオイル（全4種）

ルームフレグランスミスト（全12種）

商品はこちら :
https://nwnh.jp

※公式オンラインストアへ遷移します


BRAND PROFILE




「NOWHERE NOWHERE(ノーウェア ナウヒア)」は、株式会社WELL-ESSENCE（本社：東京都渋谷区）の運営する、“香りで自己表現する”ことをコンセプトにプロダクトを展開するフレグランスブランドです。



香りを使う目的が多様化している中で、「自分らしくいられるように」「わたしらしい香り」を探し、日々の生活に取り入れることで、自己表現をかなえてほしい。


私たちは、香りを通じて自己表現をすることも、アートのひとつではないかと考えます。



その日の予定や行く場所、気分で服やメイクを変えるように香りを纏う。


自宅でほっと一息つく時間を、自分らしく過ごせる香りで彩る。



NOWHERE NOWHEREは、香りを通じて、自分自身に向き合う旅路へと導きます。




公式オンラインストア https://nwnh.jp/　


公式インスタグラム https://www.instagram.com/nwnh_fragrance/　


公式LINE https://lin.ee/oNg6Cba