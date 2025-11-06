【続報】アイドル運営向け「オンラインガチャ制作代行」-無償エントリーは残り10枠に到達

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸 裕哉）は、2025年10月24日に告知したアイドル運営向け「オンラインガチャ制作代行」無償エントリーについて、想定を大きく上回る反響により残り10枠となったことをお知らせします。初報の詳細はPR TIMESの当該リリースをご参照ください。

制作代行エントリーの概況

制作代行の初報はこちらから :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000097870.html

10月24日の受付開始以降、アイドル事務所・運営会社・イベント主催者さまを中心に多くのエントリーをいただいております。前回リリースでお伝えした通り、本プログラムはノーコードツール「クロワッサン」を活用し、高品質×短納期でオンラインガチャの立ち上げを制作代行で支援するものです。



現在の募集状況

- 無償エントリー枠：残り10枠- 受付終了：枠が埋まり次第（予告なく終了の可能性あり）- 対象：アイドル事務所／芸能プロダクション／アイドル関連イベント運営会社／レーベル 等（個人運営は要相談）

提供内容（抜粋）

- 企画・景品の設計（相談ベース）どんなガチャにするか、景品ラインナップ、レアリティ、当選確率・在庫上限などをディスカッションで一緒に設計します。- クリエイティブ制作トップページ～結果ページの制作（UIテンプレ選定／文言作成、必要に応じて簡易デザイン対応）。

【想定活用例】

「推し確定」ボイスガチャ／誕生日・周年企画／ライブ連動シリアル／チェキ・サイン抽選 など、すぐ始められる企画もご用意しています。

エントリー方法（お急ぎの方へ）

下記フォームより「アイドル向け無償ガチャ制作希望」とご記入のうえお申込みください。先着で選考・日程調整のうえ順次ご案内します。

お問い合わせ・エントリーはこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/

フォームの備考欄に記載をお願いします。

代表コメント（再掲）

「『推し活』の熱量が、もっと正しく収益に変わる世界を作りたい。その第一歩として制作のハードルをゼロにしました。高品質×短納期のガチャ体験で、ファンと運営のうれしい循環を一緒に育てましょう。」（代表取締役 井戸 裕哉）

スケジュール

- 受付開始：2025年10月24日（金）（初報）- 受付終了：枠到達次第（残り10枠／本続報公開時点）

重要な注記（ご確認ください）

「クロワッサン」について

- 本無償枠の対象は1施策（1本）です。2本目以降は通常料金（1本100,000円・税別）で承ります。- 権利関係（著作物・肖像等）の許諾手配は貴社にてお願いします。

クロワッサンは、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。企業や自治体、アイドル運営会社などでの活用が広がっています。

サービスの詳細はこちらから :https://lp.croissant.buzz/

※お問い合わせは https://lp.croissant.buzz/contact/(https://lp.croissant.buzz/contact/) からお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ

株式会社on the bakery

広報担当E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/