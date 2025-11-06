【千葉県主催・参加無料】婚活サービスのIBJ、「働く若い世代を対象としたライフデザインセミナー」開催

株式会社IBJ

婚活サービスやライフデザイン事業を展開する株式会社IBJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石坂茂、東証プライム：6071、以下「IBJ」）は株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）と共同で、「働く若い世代を対象としたライフデザインセミナー」（千葉県主催）を開催します。11月13日はオンラインで、11月26日にはJR千葉駅直結の「ペリエ千葉」で対面形式で実施します。同セミナーでは、ライフデザイン指導のエキスパートであるIBJの森宏樹氏が講師となり、結婚、子育て、仕事などのライフイベントをテーマに講義します。

https://va.apollon.nta.co.jp/life-design/

ライフデザインとは

就職や結婚、出産などのライフイベントや、「将来こうなりたい」という思いを、いつ・どのように実現するかを考える「人生設計」のこと。

『働く若い世代を対象としたライフデザインセミナー』では、

「なんとなく将来が不安…」

「結婚や子育てって、実際どうなるの？」

「お金のこと、ちゃんと考えてる？」

などといった”モヤモヤ”を抱える若い世代に向けて、結婚や子育て、仕事、家計などに関する正しい情報を提供し、前向きにライフプランを考える機会を創出します。

セミナーの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/894_1_61439bc45005def142764dab1a74ded4.jpg?v=202511070357 ]

※オンライン・対面の内容は同一

プログラム

ライフデザインを考えるための講座及びワークを実施します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/894_2_f104249f79729787b7352faf1d45a25c.jpg?v=202511070357 ]

講師

株式会社IBJ 森 宏樹 氏

全国の自治体・行政と連携し、各地域の少子高齢化対策に取り組む。講座講師やコンサルティング実績を多数持ち、若手の不安に寄り添ったライフデザイン指導のエキスパート。

株式会社バリューアドバイザーズ 五十嵐 修平 氏

独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様目線で価値ある提案を常に心がけている。多くのセミナー開催・メディア出演実績を持つ。親身かつ丁寧に説明してくれるマネープランのプロフェッショナル。

今後の展開

IBJでは今後も、ライフデザインによる自己実現の支援や、結婚したいと望む方が結婚できる環境を提供できるよう、企業連携のもと、引き続きサポートの拡充を図ってまいります。

■株式会社日本旅行（https://houjin.nta.co.jp/）



日本旅行は「顧客と地域のソリューション企業グループ」をかかげ、旅行業の枠にとらわれない新たな事業展開を進めています。長年培ってきた人と人をつなぐ力、人と場所をつなぐ力で、異業種パートナーとともに、国や地域・社会に向き合いながら課題解決に貢献しています。

所在地 ：東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング12階

代表者 ：代表取締役社長 吉田 圭吾

事業内容：旅行業、国際・国内会議の開催及び各種催事の企画、立案ならびに運営に関する請負、旅行・観光、文化に関するセミナーの開催ならびにコンサルタント業務など





■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数