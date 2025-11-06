新会社設立のお知らせ(三河アリーナ株式会社)

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援いただき誠にありがとうございます。

この度、シーホース三河株式会社が新会社となる「三河アリーナ株式会社」を設立したことをお知らせいたします。三河アリーナ株式会社は、西三河地域の社会貢献を目的として、2028年建設予定の三河安城交流拠点(新アリーナ)の運営等を担ってまいります。

会社情報

営業目的

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/929_1_6b792ea1eeafbe09b0df068ce41e5bf4.jpg?v=202511070357 ]- 施設の貸出及び運営、維持管理- スポーツ、音楽、演劇、展示会その他各種イベント・興行の企画、制作、運営および誘致- 飲食店の経営及びテナントの管理、飲食サービスの提供や物品の販売- 広告宣伝業、広告媒体の販売及び協賛営業- 入場券、観覧券、その他チケットの販売及び管理- 駐車場の運営管理業務- インターネット等を利用した情報提供及び物販・サービス事業- 観光振興、地域資源の活用及び地域経済の発展・まちづくりに寄与する事業