『たのしい算数』の大日本図書から初の算数知育カードゲーム「九九パンケーキ」が登場！発売を記念したイベント～数学のお兄さん・横山明日希と遊んで九九マスター～開催決定！！

大日本図書株式会社

大日本図書株式会社（本社：東京都文京区）は、九九の世界をポップで楽しく体験できる新感覚の知育カードゲーム『九九パンケーキ』 を新発売します。

発売を記念して、算数・数学の楽しさを全国に伝える人気講師「数学のお兄さん」こと 横山明日希さん（株式会社math channel代表・九九パンケーキ監修） を招いた

親子向けイベント 「遊んで九九マスター！」 を開催します。

🍳『九九パンケーキ』とは？

『九九パンケーキ』 は、かけ算の学びを“体験”に変える、親子で楽しめる知育カードゲームです。

サイコロを振って出た数の九九の段の答えを考えながらカードを出し、パンケーキを積み上げていくことで、自然と九九に親しむことができます。

カードには、数字カード・特別効果カード（スキップ・バター・ネズミなど）があり、遊びながら戦略的思考や集中力も育てられます。

「パンケーキタワー」を高く積み上げられた人が勝ち！

シンプルながら奥深く、子供どもでなく大人でも家族や友達と盛り上がれる内容です。

商品情報

商品名：九九パンケーキ

発売元：大日本図書株式会社

発売日：2025年11月発売

価 格：2,420円（本体2,200＋税）

販売ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4477035578

発売記念イベント「遊んで九九マスター！」開催

「九九パンケーキ」を使った楽しいワークショップ形式のイベントを開催！

横山さんと一緒に、カードを使って親子で九九を体験的に学びましょう。

かけ算を知らないお子さんも安心して参加できます。

イベント概要

日時：2025年12月7日（日）10:00～12:00

📍 会場：大日本図書株式会社 4階会議室（東京都文京区大塚3-11-6）

👨‍👩‍👧‍👦 対象：小学生以上（九九を覚えていない幼児もOK）

💰 参加費：親子（大人1名子ども1名）1組 2,000円（1名追加＋1,000円）

🎫 定員：親子30組（先着順）

当日は『九九パンケーキ』を特別価格で販売！

お申し込み：https://peatix.com/event/4613300/view

横山 明日希（よこやま・あすき）

株式会社math channel代表／日本お笑い数学協会副会長

公益財団法人日本数学検定協会認定幼児さんすうシニアインストラクター。

“数学のお兄さん”として、全国の学校・メディア・イベントで算数・数学の楽しさを伝える。NHK Eテレ「3か月でマスターする数学」などテレビ出演多数。

メッセージ

学びをもっと楽しく、もっと身近に。

『九九パンケーキ』は、「わかる喜び」と「遊ぶ楽しさ」を一枚のカードに詰め込みました。

親子で一緒に、“九九の世界”を焼き上げてみませんか？