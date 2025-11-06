ベトナム孫会社の工場移転に伴う新工場建設に関するお知らせ

株式会社多摩川ホールディングス

多摩川ホールディングス（代表取締役社長：桝澤 徹）の孫会社であるTAMAGAWA ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD.（以下、多摩川電子ベトナム）は、新工場が2025年９月末に竣工し、2025年10月29日に現地にて竣工式を開催いたしましたことをお知らせいたします。

１． 概要

現在、多摩川電子ベトナムでは、株式会社多摩川電子（当社100%子会社、以下、多摩川電子）におけるデバイス事業を担う主要工場の位置付けで、主にモバイルインフラ市場向けの製品を製造し、親会社である多摩川電子に出荷しています。

2015年４月の多摩川電子ベトナムの設立以降10年間に亘って海外生産の基盤を確立し、高品質・低コストでの製造を実現させ、日本国内向けインフラシェアリング機器、並びにベトナム国での通信インフラ向け製品の受注に対応してまいりました。

尚、2024年12月にベトナム国内で「国家強力ブランドＴＯＰ12」に選出されたことから、同国内での知名度も高まり、引合いも順調に増加しております。

今後、日本、ベトナムのみならず、人口2億7千万人の東南アジア最大級の経済大国の島嶼国家でワイヤレスアクセスが急速に発展しているインドネシアをはじめとした東南アジア市場での需要拡大が見込まれる状況にあることから、今回の新工場建設・移転に至ったものです。

多摩川電子ベトナムは生産能力を拡大するため、今回の新工場は、人材確保が比較的容易な場所に、十分な広さの土地を確保したことで、生産要員を増員しやすくした他、生産フロア、部品材料や製品在庫の保管スペース、および従業員用共用スペースの拡張により、従来比で生産能力を２倍にまで高めることが可能です。

また、さらに今後増大が予測されるベトナム国内や東南アジア各国からの新規需要に対応するため、信頼性評価を自社で行うためのスペースの確保、設備導入などのR&D環境の構築も行っていく予定です。

今回の竣工式では、政府関係者や行政関係者のご臨席を賜っております。当社グループからは、株式会社多摩川ホールディングス 代表取締役社長 桝沢徹、株式会社多摩川電子 代表取締役社長 小林正憲、ならびに株式会社多摩川電子ベトナム 代表取締役社長 鈴木淳一が出席し、ご挨拶をさせていただきました。日ごろからの現地の皆さまのご協力に感謝申し上げると共に、今後の生産拡大に向けた決意表明を行っております。また、竣工式ではベトナムの伝統文化を象徴する舞踊や太鼓の演奏が披露され、新工場の完成を祝う華やかなひとときとなりました。現地の皆様に温かく歓迎いただくとともに、地域とのつながりを感じる貴重な機会となりました。なお、日本・ベトナムの政府関係者の皆さまをはじめ、金融機関や建設会社の皆さまにも多大なるご尽力を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。

当社グループはこれまで培ってきた技術を活かし、これからも高度情報化社会の実現に貢献できるよう、努めて参ります。

２．新工場の概要

（１）所在地：フンイエン省エコランド工業団地

（２）敷地面積：12,990平方メートル

（３）延床面積：3,300平方メートル

（４）建築構造：鉄筋鉄骨コンクリート造

（５）着工：2024年12月

（６）竣工：2025年９月末

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8JmBxrMOcvA ]

竣工式の動画を当社Youtubeチャンネルに公開しております。是非ご覧ください。

株式会社多摩川ホールディングス 代表取締役社長 桝沢 徹株式会社多摩川電子 代表取締役社長 小林正憲株式会社多摩川電子ベトナム 代表取締役社長 鈴木淳一