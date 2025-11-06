インフラ事業の上流から下流まで　課題解決を支援する特許技術専門のウェブサイトを開設

前田建設工業株式会社

前田建設工業株式会社（本店：東京都千代田区、代表取締役社長：前田操治、以下「当社」）は、当社および協力会社会「前友会（ぜんゆうかい）」が保有する特許を外部に紹介し、インフラ事業に関わる新たな特許活用を志向する特許技術の専門のウェブサイト（URL：https://mk-z-ip.com/、以下「本サイト」）を開設しました。

従来、建設業の特許は自社の受注のための囲い込み型の活用が中心でした。この度、当社は建設を含むインフラ事業の上流から下流まで（企画提案・設計・施工から運営・維持管理まで）、社外を含め広く特許を活用しもらうことを技術戦略に加え、積極的なプロモーションを通じて当社および前友会の技術力と知財戦略を広く発信してまいります。

本サイトでは、現場のお困りごとのスムーズな解決を支援する仕組みとして、ユーザーがインフラ事業で直面する課題や用途を入力するだけで、独自の生成AIにより当社保有特許の中から最適な解決策が提案されます。また今後は本サイトをご利用いただいたユーザーなどからの問い合わせに応じて、特許ライセンスや譲渡等に対応してまいります。

＜問い合わせ先＞

インフロニア・ホールディングス株式会社

（前田建設 広報担当）

E-Mail：maeda-release@jcity.maeda.co.jp