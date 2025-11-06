【EBISU FLOWER PARK札幌店】クリスマス限定イベント｜自分だけのホワイトリースを束ねる、冬の夜のフラワーアトリエワークショップを開催｜2025年11月18日（火）、23日（日）

株式会社クローバークラブ

本格的なリースづくりを、特別な空間で。




BARという非日常の空間で、お花に触れながら静かに没入する2時間半。
大切な人と語らいながら、自分だけのホワイトリースを束ねる体験をお届けします。




金属リングを使い、グルーガンを使わずワイヤーで固定する本格的な手法を採用。
ふわふわとしたパンパスやバラの実など、冬の息づかいを感じる白い素材を贅沢に使用します。




お客様には難しい下準備はさせず、一番楽しい「飾り付け」に集中していただけるよう、花材はすべて事前に準備。初心者の方でも安心してご参加いただけます。



忙しい日常に、心を整える贅沢を。




このワークショップは、「忙しく働く方」「自分の時間を大切にしたい方」へ向けた特別なひとときです。




BARの灯りに包まれながら、お花を束ね、香りに癒され、自分で作り上げる達成感を味わう。
その静けさの中で、心が少しずつほどけていくような時間をお届けします。



イベント概要




イベント名：Noel Blanc - Atelier de Couronne Blanche
内容：自分だけのホワイトリースを束ねる、クリスマス限定のワークショップ
プロデュース：MIO（EBISU FLOWER PARK 札幌店専属フラワーアーティスト）




日時：
2025年11月18日（火）19:00～21:30
2025年11月23日（日）17:00～19:30




会場：EBISU FLOWER PARK 札幌店
参加費：7,000円（税込・ワンドリンク付き）
所要時間：約2時間半
定員：各回10名様限定
（会員様1名につきお連れ様1名まで／お一人様でのご参加も歓迎）



開催の意味 ― お花で人生に感動を増やすために。




50年続く愛されるブランドを目指して。




私たちEBISU FLOWER PARKは、「お花で日常を彩り、人生に感動を増やし、常に新しい価値やライフスタイルを提案し続ける“人生に寄り添う場所”でありたい」と考えています。




お花を通じて心が動く瞬間を創り出し、そこに人と人との新しいつながりが生まれる。
そんな“体験のあるブランド”を目指し、その想いをより身近に感じていただくための第一歩として本イベントを開催いたします。




今後はこの札幌店を皮切りに、全国各地で体験イベントを展開予定。
会員権をお持ちの方は、季節ごとに異なる“お花の体験”にご参加いただけます。




私たちは、楽天経済圏のように「持っているだけで広がる価値」を目指しています。




会員権を一つ持てば、店舗利用だけでなく、イベント・装花体験・特別企画にもアクセスできる──
それは単なる会員制度ではなく、「お花と共に生きるライフスタイル」を共有する新しい文化です。




そして、50年先も愛され続けるブランドとして、人生の節目や季節の移ろいに寄り添い、お花で日常を彩り、感性が動く時間を創り続けてまいります。



ご予約方法


特設ページ：https://ebisu-flower-park.com/noel-blanc


※会員様限定のイベントとなります。ご本人様＋会員権をお持ちでない方1名までの同伴が可能です。



EBISU FLOWER PARK札幌店について




EBISU FLOWER PARK札幌店のテーマは、座るたびに変わる四季の物語。



四季折々の美しさをテーマにした“お花の個室空間”。


春夏秋冬を映した特別席が、ご来店のたびに異なる花の物語を紡ぎます。静寂に包まれた空間には、香り・彩り・光が調和し、心をほどく癒しの時間が流れます。


360度を彩るお花とともに、札幌の夜にそっと咲く、記憶に残る体験を。専属フローリストによる演出と、季節を感じる五感のひとときをお楽しみください。



【会社概要】

商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301
設立：2019年8月8日
代表者：代表取締役 松田 真治
事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など
コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company

【本リリースに関するお問い合わせ】

メディア関係者、協業希望の法人さまへ

当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。
ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。

株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋
Email：support@the-clover-club.com
TEL：03-6822-6939

