スタイリスト全員に月100万円を売上げてもらう方法～スターに依存しない集客・採用・教育～
お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は株式会社 L-MARK（本社：大阪府寝屋川市、代表取締役：池谷 拓未）の池谷氏をお迎えし、「スタイリスト全員に月100万円を売上げてもらう方法 ～スターに依存しない集客・採用・教育～」 (定員:100名/無料)を11月25日(火)に開催いたします。（申し込み先：https://biz.fancrew.jp/seminar20251125_contact?=pr1）
実施概要
わずか2年半で全国17店舗へと急拡大を遂げているメンズサロン、L-Mark（エルマーク）をご存知でしょうか?
本セミナーでは、その驚異的な成功の裏側に迫るため、代表の池谷氏に生配信でインタビューを実施します。
L-Mark様の最大の強みは、「再現性の高い集客」と「教育の仕組み」にあります。
特に新規集客は盤石で、オープンから1年が経過した店舗でも月200名以上の来店を記録しています。
なぜ、これほどまでに集客にコストを投じ、成長し続けられるのでしょうか？
それを可能にしているのは、リピート率80%以上、次回予約70%以上という強固な顧客基盤と、スタッフ数増加を支える圧倒的な求人力が土台にあるからです。
では、「普通の美容室」が、L-Mark様のような高いリピート率と採用力を手に入れるには、具体的にどのような仕組みを構築すれば良いのでしょうか？
今回のセミナーは、メンズに特化したサロン様はもちろん、一般的なユニセックスのサロン様にも共通して活用できる、集客と求人を成功させるための具体的な方法をお話しいただきます。
あなたのサロンでも、すぐに使えるノウハウが満載です。
ぜひこの機会にご参加ください。
このような方におすすめ- 成功実績のある集客方法について具体的に知りたい方
- 採用（求人）に課題を感じており、応募数を増やしたい方
- モチベーションが低いスタイリストの活躍を促したい方
セミナー詳細
■日時
2025年11月25日(火) 19:00～20:00
■定員
限定100名
■参加費
無料
■申し込み方法
以下の登録フォームよりお申込みください。
https://biz.fancrew.jp/seminar20251125_contact?=pr
ご応募後、セミナーURLを送付させていただきます。
■お問合わせ
株式会社ファンくる セミナー担当
Email ：info@fancrew.co.jp
■注意事項
お申込みは事前申込制とさせて頂きます。
なお定員になり次第、お申込み締切となります。
登壇者
【講師】
株式会社 L-MARK
代表取締役社長
池谷 拓未 氏
1999年生まれ、26歳。
19歳の時に月間売上300万円を達成し、業界最年少でセミナー登壇。
2022年にメンズサロンL-MARKを創業。
わずか2年半で全国17店舗を展開し、HOT PEPPER AWARDも連続受賞。
スタイリストを育成する日本メンズ美容師専門アカデミー（JMBA）を2024年に設立。
また、YouTubeチャンネル登録者数は1万人を突破。
“メンズが迷わず行ける美容室を全国に”という理念のもと、全国展開中。
【ファシリテーター】
株式会社ファンくる
第二ソリューション本部 サロンサポート マネージャー
黒木 良一
顧客体験（CX）マネジメントSaaSサービス「ファンくる」を使ったサロン様の店舗改善をご支援。
顧客満足度とスタッフ様のモチベーションを上げ、お客様とスタッフに愛され続けるお店づくりをお手伝いしています。
-----------------------------------------
【ファンくるについて】
お客様や従業員の声を独自の特許技術で分析することにより、店舗運営、商品開発、営業活動、従業員エンゲージメント等の向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供しています。また、体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も行っております。
-----------------------------------------
【会社概要】
■会社名：株式会社ファンくる
■代表者：代表取締役社長 山口敬人
■資本金：1億円
■創業：2004年8月26日
■所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F
■TEL：03-4400-6630
■FAX：03-5809-1468
■URL：https://www.fancrew.co.jp/
■事業内容：来店客調査「Fancrew CR」の運用・開発
消費者モニター調査「Fancrew MR」の運用・開発
販促・店頭調査「Fancrew PR」の運用・開発
契約率向上ツール「Fancrew ICR・CSR」の運用・開発
従業員満足度調査「Fancrew ES」の運用・開発
体験型情報サイト「ファンくる」の運用・開発
インターネットリサーチ/マーケティング支援
【本件に関するお問い合わせ】
■株式会社ファンくる セミナー担当（Email：info@fancrew.co.jp）