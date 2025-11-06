こころに余白を持とう！毎日を軽やかに生きるためのヒント 神戸学院大学「土曜公開講座」11月8日開催

神戸学院大学イライラ減らして、心軽やかに ― こころの余白ワークショップ

全6回シリーズで開講する土曜公開講座、第4回目となる今回のテーマは、心理学部の土井晶子教授による「こころの余白を取り戻す -毎日を軽やかに生きるために-」です。

真面目で熱心な人ほど、頑張りすぎてダウンしてしまいます。「こころの余白」＝ちょっとした余裕を持つことで、日々のくらしも人間関係も、イライラが少なくなります。こころを整理したり、自分に優しさを向けたりするコツを体験してみましょう。

地域に開かれた知の交流「土曜公開講座」を約半世紀にわたり開催

神戸学院大学は、「真理愛好・個性尊重」の建学の精神に基づき、大学の研究・教育の成果を地域社会へ還元することを目的に、1976年から「土曜公開講座」を開講しています。第1回から数えて90回目となる今回は、「私たちのくらしと文化」をメインテーマとし、各学部の教員が専門領域から現代社会の関心の高いテーマを取り上げます。詳細はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/lifelong/saturday/)

＜開催概要＞

日時：2025年11月8日（土）13:00~14:30

場所：神戸学院大学 ポートアイランド第1キャンパス D号館1階 D101講義室（神戸市中央区港島１-１-３）

＜申し込み方法＞

事前申込みは不要です。どなたでもご参加いただけます。直接会場にお越しください。

