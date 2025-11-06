台湾最大規模の旅行博「台北國際旅展2025」常滑市が初出展！

愛知県

常滑市は、2025年11月7日（金）～10日（月）に台湾で開催される、台湾最大規模で最も歴史ある旅行博「台北國際旅展2025」に初出展します。会場では、常滑市の単独ブースを設け、「招き猫の日本一の産地」や「中部国際空港からすぐに行ける観光地」として、PRを行います。

＜常滑ブースの様子＞

常滑市は中部国際空港が立地するまちであることから、多くの外国人観光客が訪れており、中でも台湾便の就航も多いことが特徴です。一方で、常滑が観光地であることの認知が足りておらず、中部国際空港を利用して日本へ訪れた方が、他の観光地へ行くために素通りしてしまうことが課題でした。

台湾向け観光プロモーションを実施することで、「観光地としての常滑」の認知を高め、中部国際空港を利用する台湾人観光客の立ち寄り促進を目指します。

この機会に、ぜひ常滑ブースへ立ち寄り「観光地とこなめ」の魅力を体感してください。

■昨年の様子■イベント概要

日程：2025年11月7日（金）～10日（月）

会場：台北南港展覧館 1館

特設サイト：https://www.taipeiitf.org.tw/