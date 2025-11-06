株式会社かに道楽

11月22日「いい夫婦の日」に合わせ、かに道楽５店舗では特別な夫婦会席をご用意いたしました。

（実施店舗：かに道楽豊中店・かに道楽茨木店・かに道楽伊丹店・かに道楽十三店・かに道楽江坂店）

冬の味覚「厳選ズワイかに」と、優しい旨みをたたえる「背子かに（松葉かにの雌）」。

力強く、包み込むように寄り添うその味わいは、長い年月をともに歩んでこられた姿を

思わせます。

四季を重ね、時に嵐を越え、互いを思いやりながら築かれた絆。

その穏やかなぬくもりを、一皿一皿に込めました。

厳選ズワイかにの深い旨みと、背子かにの繊細な甘み。

ふたつの味が重なり合うこの会席で、おふたりの歩みを振り返りながら、

「ありがとう」と「これからもよろしく」を伝えるひとときをお過ごしください。

この日だけの特別な味わいを、心を込めてお届けいたします。

期間限定の特別コースとなりますのでご予約制とさせて頂きます。沢山のご予約を

お待ちいたしております。

11月22日「いい夫婦の日」限定夫婦会席 お二人様用メニュー

料理内容 「いい夫婦の日限定プラン」２名様で２万２０００円（税込）

◆先付け ◆背子かに姿盛 ２匹

◆厳選ズワイかに丸ごと一匹

※ご希望に応じて調理いたします。写真は姿焼きです。

◆背子かに外子天ぷら

◆ご飯者

※かに道楽巻・かに釜飯・かに雑炊

ご飯物お選びいただけます。写真はかに道楽巻です。

◆吸物 ◆デザート

背子かに

冬の日本海が育む宝石である背子かに。繊細な身と濃厚な内子の味わいは、まさに海の恵みそのものです。ひと口ふくむと、上品な甘みと深い旨味が広がり、余韻まで幸福に包まれます。

背子かに姿盛り

厳選ズワイかに『かにすき』

厳選ズワイかに『茹かに』

厳選ズワイかに『甲羅みそ』

厳選ズワイかに『焼かに』

伊丹店 店長 宇田訓士より

かに道楽５店舗では毎月22日は「夫婦の日」と題し、様々な企画を行っております。

また、今月11月22日は「いい夫婦の日」という年に一度の日であり、特別な日として

喜んでいただける企画はないものかと試行錯誤していた所、雄のズワイかにと雌の背子かにを

組み合わせた今までにない特別コースはきっと楽しんで頂けるのではないかと思い企画致しました。

ご夫婦お２人様で来られて、厳選ズワイかにと背子かにを召し上がって頂く「夫婦の日＝夫婦かにコース」を皆様にご堪能頂きたいという思いでございます。そして毎年の「いい夫婦の日（１１月２２日）」はかに道楽でお過ごし頂き、良い記念日になるように精一杯おもてなしさせて頂きます。

かに道楽豊中店：豊中市少路1-1-5 【店長 堀野嵩浩】 https://douraku.co.jp/kansai/toyonaka/

かに道楽茨木店：茨木市南耳原2-1-3 【店長 吉田晃尚】 https://douraku.co.jp/kansai/ibaraki/

かに道楽伊丹店：伊丹市鴻池5-9-41 【店長 宇田訓士】 https://douraku.co.jp/kansai/itami/

かに道楽十三店：淀川区十三本町1-11-14【店長 三好一徳】 https://douraku.co.jp/kansai/jyuso/

かに道楽江坂店：吹田市江坂町1-22-1 【店長 三原広行】 https://douraku.co.jp/kansai/esaka/