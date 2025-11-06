株式会社かに道楽 11月22日『いい夫婦の日』
株式会社かに道楽
11月22日「いい夫婦の日」に合わせ、かに道楽５店舗では特別な夫婦会席をご用意いたしました。
（実施店舗：かに道楽豊中店・かに道楽茨木店・かに道楽伊丹店・かに道楽十三店・かに道楽江坂店）
https://douraku.co.jp/
冬の味覚「厳選ズワイかに」と、優しい旨みをたたえる「背子かに（松葉かにの雌）」。
力強く、包み込むように寄り添うその味わいは、長い年月をともに歩んでこられた姿を
思わせます。
四季を重ね、時に嵐を越え、互いを思いやりながら築かれた絆。
その穏やかなぬくもりを、一皿一皿に込めました。
厳選ズワイかにの深い旨みと、背子かにの繊細な甘み。
ふたつの味が重なり合うこの会席で、おふたりの歩みを振り返りながら、
「ありがとう」と「これからもよろしく」を伝えるひとときをお過ごしください。
この日だけの特別な味わいを、心を込めてお届けいたします。
期間限定の特別コースとなりますのでご予約制とさせて頂きます。沢山のご予約を
お待ちいたしております。
11月22日「いい夫婦の日」限定夫婦会席 お二人様用メニュー
料理内容 「いい夫婦の日限定プラン」２名様で２万２０００円（税込）
◆先付け ◆背子かに姿盛 ２匹
◆厳選ズワイかに丸ごと一匹
※ご希望に応じて調理いたします。写真は姿焼きです。
◆背子かに外子天ぷら
◆ご飯者
※かに道楽巻・かに釜飯・かに雑炊
ご飯物お選びいただけます。写真はかに道楽巻です。
◆吸物 ◆デザート
背子かに
冬の日本海が育む宝石である背子かに。繊細な身と濃厚な内子の味わいは、まさに海の恵みそのものです。ひと口ふくむと、上品な甘みと深い旨味が広がり、余韻まで幸福に包まれます。
背子かに姿盛り
厳選ズワイかに『かにすき』
厳選ズワイかに『茹かに』
厳選ズワイかに『甲羅みそ』
厳選ズワイかに『焼かに』
伊丹店 店長 宇田訓士より
かに道楽５店舗では毎月22日は「夫婦の日」と題し、様々な企画を行っております。
また、今月11月22日は「いい夫婦の日」という年に一度の日であり、特別な日として
喜んでいただける企画はないものかと試行錯誤していた所、雄のズワイかにと雌の背子かにを
組み合わせた今までにない特別コースはきっと楽しんで頂けるのではないかと思い企画致しました。
ご夫婦お２人様で来られて、厳選ズワイかにと背子かにを召し上がって頂く「夫婦の日＝夫婦かにコース」を皆様にご堪能頂きたいという思いでございます。そして毎年の「いい夫婦の日（１１月２２日）」はかに道楽でお過ごし頂き、良い記念日になるように精一杯おもてなしさせて頂きます。
かに道楽豊中店：豊中市少路1-1-5 【店長 堀野嵩浩】 https://douraku.co.jp/kansai/toyonaka/
かに道楽茨木店：茨木市南耳原2-1-3 【店長 吉田晃尚】 https://douraku.co.jp/kansai/ibaraki/
かに道楽伊丹店：伊丹市鴻池5-9-41 【店長 宇田訓士】 https://douraku.co.jp/kansai/itami/
かに道楽十三店：淀川区十三本町1-11-14【店長 三好一徳】 https://douraku.co.jp/kansai/jyuso/
かに道楽江坂店：吹田市江坂町1-22-1 【店長 三原広行】 https://douraku.co.jp/kansai/esaka/